– Grunnformen er helt OK, men jeg følte meg helt jævlig i dag. Det var tungt fra første meter og i alle små fartsøkninger, innrømmer 30-åringen etter sesongens Diamond League-debut.

30-åringen følte at formen endelig var såpass god at han hadde planer om å følge en tid på OL-kravet 13.13,50 i Gateshead. Men han forstod fort at det ville bli vanskelig. Egentlig før løpet var i gang, da han så broren sikre seier på 1500-meteren rett i forkant.

– Da jeg så at Jakob sprang 3.36, åtte sekunder bak pers, så tenkte jeg at pers i dag er nok lite sannsynlig, sier Ingebrigtsen.

VANT: Jakob Ingebrigtsen tok seieren på 1500 meter i Gateshead. Foto: Martin Rickett / AP

– Det føles litt håpløst

I nordengelsk regnvær og vind la han seg ganske midt i det 19 mann store feltet. Farten var høy, og nordmannen var sjanseløp mot vinneren, spanske Mohamed Katir, og kenyanske Kipkorir Kimeli på andreplass. Ingebrigtsen dro på flere av konkurrentene, men i innspurten måtte han la flere passere og selv ta til takke med en tiendeplass.

– Han bruker en del krefter på det, slo kommentator Jann Post fast.

Tiden ble til slutt 13.27,07 – og langt bak OL-kravet.

– Jeg bør slå en hel haug av dem som er rundt meg her. Jeg føler jeg springer for passivt, og at farten går ned. Da tar jeg initiativ, og kanskje jeg ikke skulle gjort det når alle i ryggen på meg går forbi, forteller han til NRK i pressesonen.

– Det føles litt håpløst på slutten at jeg ikke har noe å kjøre på med. Jeg bare ser sekundene flyr, legger han til.

SE HELE LØPET: Henrik Ingebrigtsen fikk det tungt på 5000 meter i Gateshead. – Det er så mye tid til å tenke hvor vondt du har det, forteller han. Du trenger javascript for å se video. SE HELE LØPET: Henrik Ingebrigtsen fikk det tungt på 5000 meter i Gateshead. – Det er så mye tid til å tenke hvor vondt du har det, forteller han.

Virkelighetssjekk

Det var opp mot sju sekundmeter i motvind på den ene langsiden. Og alt i alt tror Ingebrigtsen at han fikk ut det han hadde – i det som var første konkurranse på bane siden han måtte bryte 5000-meteren i Monaco i august i fjor.

– Jeg føler jeg må jobbe hele veien. Det er ikke gøy, men på en dårlig dag så springer jeg likevel inn til en grei tid. Det er ikke mange løp jeg har som er så mye fortere enn dette her. Jeg er jo ikke fornøyd, men på en sånn dag er det en fin «reality check», fastslår han.

Ingebrigtsen er uansett OL-klar, fordi han er inne via verdensrankingen. Målet i Gateshead var å bygge selvtillit, fortalte han til NRK før løpet. For etter en periode med skader, har han nå trent for fullt siden mars.

– Det jeg tar med meg som jeg kan opparbeide meg litt selvtillit på, er at det kan ikke bli verre enn dette. Jeg kan ikke springe dårligere enn jeg gjorde i dag. Det er på en måte grunn-nivået, bunnlinja. Det er bare å samle overskudd og komme seg litt lenger ned mot 13.15 og kanskje 13.10, sier Henrik Ingebrigtsen.

Etter planen stiller han på 5000 meter i Firenze 10. juni.