13. juni ble den eldste – og til da beste – av Ingebrigtsen-brødrene operert for en lårskade. Etter en lang opptreningsperiode er han klar til å dra på seg startnummer igjen.

NRK møtte Henrik Ingebrigtsen og lillebror Jakob på flyplassen i Wien fredag formiddag, på vei til EM i terrengløp i slovakiske Šamorín.

Ifølge seg selv er Henrik først og fremst med for å heie på Jakob.

– Men for å få dekket flybilletten, måtte jeg springe sjøl. Så får jeg bare springe, sier han humoristisk.

83 prosent

Samtidig understreker han at det går bra. Så bra som han i beste fall kunne håpe på.

– Jeg fikk egentlig beskjed om at det kom til å ta et år før jeg var på hundre prosent, og det går så bra som det kunne ha gått nå. Jeg er langt fra hundre prosent, men jeg har fått gjort veldig mye bra kondisjonstrening og trent bra mengde, sier han, og estimerer egen status slik:

– I forhold til 1500-meterform er jeg på 83 prosent, mens kondisjonen er 90-95.

I EM i terrengløp er det altså utholdenheten som teller mest.

– Hvis jeg blir topp 20 og er en av de beste på det norske laget, skal jeg være godt fornøyd. Jeg vil jo helst være i bedre form enn jeg er, men jeg må være realistisk, sier han.

GOD TIL Å HEIE: En skadet Henrik Ingebrigtsen var støtteapparat da Filip Ingebrigtsen løp inn til VM-bronse på 1500-meter i sommer. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Fornøyd hvis jeg tar gull

Adskillig større forhåpninger har Henrik til Jakob i juniorklassen. Jakob tok EM-gull for et år siden, og siden den gang har flere av de argeste konkurrentene vokst ut av juniorklassen mes han selv har tatt et enormt steg som løper og debutert i senior-VM.

– Han ser veldig bra ut på trening, det er litt derfor jeg har veldig lyst til å være med, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg er fornøyd hvis jeg tar gullet. Det er de som er målet, sier Jakob.

Det er meldt kalde forhold, og det har Ingebrigtsen-brødrene til hensikt å utnytte.

Norsk vikingvær

– Vi skal håndtere kulden bedre enn spanjolene, vi er norske vikinger, vi skal være barske og tøffe, fastslår Henrik.

Filip Ingebrigtsen har altså meldt forfall til søndagens EM-løp på grunn av sykdom.