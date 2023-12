Henrik Bøe tek ein slurk av kaffien medan han ser sola stå opp over Synnfjellet.

Det er 12 tolv minusgrader på fjellet mellom Gausdal og Lillehammer.

Frostrøyken sprutar ut av munnen hans. Klokka er seks på morgonen, og 48-åringen har stabla seg ut av den vesle koia han har leigd for vinteren.

Koia er utan innlagt vatn, men der er straum. Ei pære lyser i taket.

Kroppen verker. Han er trøtt. Men han vil ikkje vere nokon annan stad. Rundt han bjeffar 15 huskyar. Dei svelt og er klare for dagens første måltid.

SKAL FÅ MAT: 15 huskyar skal matast kvar dag på Synnfjellet. Her frå ei rolegare stund. Foto: Privat

Henrik Bøe fordelar maten utover. Og hundane glefsar i seg foret, i nokre få minutt blir det ro rundt maten.

Nok ein treningsdag ventar i det iskalde landskapet. Time etter time bak hundespannet i løypene. Heilt til han stuper til sengs om kvelden.

Målet er klart. Finnmarksløpet 2024.

Kvifor er han der? Vi skrur tida tilbake.

HUNDEGÅRD: Rett ved sidan av koia han bur i ligg hundegården. Det pleier å vere meir liv her enn dette. Foto: Privat

Ut på tur aleine

Då faren hans døyde brått i oktober i fjor, kom erkjenninga.

– Eg ville ikkje ende opp som pappa som aldri gjorde noko med draumane sine. Vi var ganske like og hadde dei same interessene.

– Han likte å reise på tur i naturen som meg, men tida strakk ikkje til. Han fekk ikkje ting realisert, seier Henrik Bøe.

Tida etter at faren døde er som tåke for han. Han var gjennom gravferd og arveoppgjer. Heilt til han bestemte seg for at han ville på tur – mutters aleine.

ENKEL STANDARD: Koia på Synnfjellet reklamerer ikkje med femstjerners. Men det er meir enn nok for Henrik Bøe. Foto: Privat

Han fekk tommelen opp frå familien. Han har to barn med kona Elisabeth. Ho skjønte at ektemannen måtte sleppast fri.

I tre veker gjekk han gjennom tre nasjonalparkar. Med ski på beina og teltet på slep gjekk han gjennom Langsua, Jotunheimen og Skarvheimen, med start i Gausdal og mål i Øvre Ål.

– Eg tenkte over kva eg ville bruke tida mi på. Eg måtte gjere noko før det var for seint. Og det var då eg fekk ideen. Eg skulle gå Finnmarksløpet, seier Bøe, som bestemte seg for å gå «all-in» på prosjektet.

Først måtte han få løyve frå familien. Svaret var nok ein gang ja.

– Eg synest det er gøy. Og eg trur det er veldig riktig for han. Det er uvanleg, eksentrisk og sprekt, seier kona Elisabeth Gade.

– Det er veldig sjenerøst og eg er evig takknemleg. Ho støttar opp hundre prosent. Og ho er vant med at eg finn på mykje rart. Men ho veit at eg har drøymt om dette i mange år, seier Bøe.

Kona seier det alltid har vore i bakgrunnen sidan dei møttest.

– Dei siste 10–15 åra frå januar til mars har han ligge på sofaen og sett Finnmarksløpet og Iditarod. Han har høyrt på alle podkastar og lest alle bøker om hundekøyring. Det er ein draum, og då kan ikkje eg vere sånn hespetre av ei kone som seier nei, ler Elisabeth.

Samarbeid

Etter farens død arva han om lag 750.000 kroner. No brukar han nesten heile arven på prosjektet.

– Mange ville kanskje heller drege til Hawaii, enn å sitje i ei koie med 15 huskyar. Men dette er på ein måte min Hawaii-tur.

Han har fått eit halvt års permisjon frå jobben som brannmann i Oslo brann- og redningsetat. Der har han jobba som røykdykkar i 12 år.

FOR: Store mengder med hundefôr må fraktast til fjellet.

Neste steg var på ta kontakt med Noregs mest kjente kvinnelege hundekøyrar, Inger-Marie Haaland. Ho var den første kvinna som vann Finnmarksløpet tilbake i 2012. No har dei starta eit samarbeid. Det er Haaland som har avla opp hundane dei brukar.

– Eg synest det er veldig flott og modig. Og det handlar om å ta tak i livet når vi lever det. Eg heiar på alle som gjer det. Eg tenkte at dette må vi få til i lag, seier Inger-Marie Haaland til NRK.

Medan han skal køyre Finnmarksløpet skal ho konkurrere i Gausdal Maraton i januar og Femundløpet første helga i februar.

SAMARBEID: Inger-Marie Haaland vann Finnmarksløpet i 2012. No samarbeider ho med Henrik Bøe. Foto: Allan Klo / NRK

Difor byter dei på hundane annakvar veke. Ho overtek når han dreg tilbake til familien på Kolbotn. Det betyr at han er ei veke på fjellet – og ei–veke med familien. Slik blir livet fram til konkurransen i mars.

– Når eg er heime, har eg fullt fokus på familien. Då får dei meg fullt og heilt sidan eg har permisjon frå jobben, fortel Bøe.

– Han jobba i turnus som brannmann også. Då var han borte annakvar helg, så dette er ei litt anna turnusordning. Det er berre ein litt seigare turnus. Men når han er heime så er han heime heile tida, seier kona Elisabeth.

DRAUMEN: Det er dette Henrik Bøe drøymer om: Finnmarksløpet. Her køyrer svenske Petter Karlsson i mål i Alta som vinnaren av Finnmarksløpet 2023. Foto: Jan Langhaug / NTB

Tøffe år

På Synnfjellet er hundane ferdig med måltidet. 15 topptrimma huskyar trippar med labbane og er superklare for dagens økt over fjellvidda.

Henrik Bøe har også fått i seg frukosten.

Han spenn hundane fast til sleden.

– I periodar kan eg vere borte frå hytta i eitt døgn.

– Eg køyrer i fem timar og kviler i fem timar langs løypa, seier han.

Til tider må hundane gjennom tung snø. Han må brøyte seg gjennom landskapet.

SLEDEJOBB: Henrik Bøe bak sleden på Synnfjellet. Foto: Privat

Det er eit blodslit både for tobeinte og firbeinte. Og det er viktig med mykje veske og mat undervegs.

– Det er også eit meisterskap i hundevelferd. Det er viktig at potar og kroppen deira er skadefri. Ein stor del av kunsten er å stelle hundane, seier han.

Medan han køyrer tek han inn naturen rundt seg.

Han tenkjer på når kor langt han skal køyre før han tek pause. Han tenkjer på treningsopplegget. Han vurderer tekniske parti i løypa han må forsere.

Av og til tenkjer han på faren.

– Eg trur pappa heiar på meg. Han støtta opp rundt hundekøyringa sidan eg byrja som 12-åring. Eg trur han set pris på at eg realiserer draumane mine, han fekk aldri gjort det, seier Bøe.

KRYPINN: Henrik Bøe slit ikkje med søvnen etter milevis med hundekøyring. Foto: Privat

Høg brytprosent

Tilbake i koia om kvelden er han utsliten, men lukkeleg. Det er berre å få i seg nok mat og sove.

Og slik «går no dagan». Slite, ete, sove.

Målet der framme kvernar alltid i hovudet,

– Det store målet er sjølvsagt å gjennomføre Finnmarksløpet. Eg skal køyre i åttespannsklassen i masse ver og vind og kulde.

– Men eg satsar såpass heftig at eg har lyst til å vere med å «konkurrere». Det er ein «million» ting som skal klaffe.

– Det er hundar du har med å gjere og ikkje maskiner. Brytprosenten i Finnmarksløpet er skyhøg. Enkelte år kjem ikkje halvparten til mål, seier han.

Inger-Marie Haaland har trua.

– Eg trur han har ein sjanse til å bli topp-ti. Som førstegongskøyrar er det veldig bra, seier Inger-Marie Haaland.

For det er dette han skal gjere no. Det som faren aldri fekk realisert.

Der blei aldri tid. Det er akkurat det Henrik Bøe vil gjere noko med.