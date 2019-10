Storebror Ingebrigtsen virket nesten lettet over å være ferdig med sesongen da NRK møter ham etter mandagens 5000-meterfinale i Doha.

28-åringen løp med sterke smerter i stortåa og endte til slutt på 13.-plass i finalen.

– Det virker litt håpløst når man ikke greier å holde farten. Det er representativt for hvor jeg har vært denne sesongen. Jeg har høyere ambisjoner enn dette, sier han.

28-åringen har nemlig vært mye plaget med skader. Både denne sesongen og for så vidt også de siste årene.

I 2017 la han seg på operasjonsbordet for å få orden på hamstringsproblemer som hadde plaget ham i lengre tid. Før VM fikk han så en betennelse i hofta, og da han ankom Doha kunne han fortelle at han igjen sliter med tåa som gjorde at han måtte operere etter OL i 2016.

LEI AV SKADER: Henrik Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud

Skader

Og mens eldstemann har slitt med skader, har brødrene Jakob og Filip vist stadig fremgang. Det har slitt på psyken og pågangsmotet til Henrik.

Det svarer også Filip Ingebrigtsen kort og bekreftende på idet han dukker opp i intervjusonen.

Til slutt ble det så ille at brødrene ville «skjermes» fra den deprimerte storebroren, ifølge Henrik Ingebrigtsen selv.

– Filip og Jakob har nesten ikke villet trene med meg fordi de mente jeg var deprimert, forteller han.

– Er nok litt negativ

28-åringen sier at han er avhengig av å få ut frustrasjon når motgangen har blitt for stor.

– Jeg må lufte litt, jeg har vært langt nede, kommenterer Henrik Ingebrigtsen.

– Av og til er jeg nok litt negativ, men jeg må være litt forsiktig så jeg ikke påvirker dem med for mye negativ energi, legger han til.

– Jeg har vært veldig oppgitt når det ser ut til å gå bra, men så har det gått dårlig dagen etter. Jeg har gått på nye smeller hele sesongen.

Sandnes-løperen har også tidligere snakket om at det dårlige humøret hans påvirker stemningen på treningene.

– De (brødrene) mener at jeg bare ser det negative, mens jeg mener at jeg bare sier det som det er. Der er det en evig diskusjon. De mener at jeg bare svartmaler, mens jeg mener at jeg er realistisk, sa han i et intervju til NTB 27. august.

For en innsats av Jakob Ingebrigtsen på 5000m finalen Du trenger javascript for å se video.

Skal undersøke tåa

Mandag løp de tre brødrene sammen i en historisk VM-finale.

Nå ser Henrik Ingebrigtsen fremover nok en gang. Han var for så vidt i gang med å planlegge OL-året allerede før denne sesongen begynte.

– Jeg er ekstremt motivert for å komme tilbake i arbeid. Jeg har allerede planlagt høstreningsleirer. Jeg er allerede på neste sesong. Jeg er motivert for å gjøre jobben for at 2020-sesongen skal bli bedre enn noen gang, sier Henrik Ingebrigtsen.

Førstkommende onsdag skal han ta MR og CT av den skadde stortåa.

– Jeg opererte for to år siden, og det har fungert i to år. Jeg er ingen lege, men jeg tror ikke det er behov for inngrep når det har fungert såpass bra, mener han.

Et alternativ som ble lansert av far og trener Gjert var å amputere hele tåa.

– Hadde du amputert om det hadde hjulpet?

– Ja, er du gæren, men det er ikke aktuelt. Det egner seg ikke å løpe med, smiler han.