Koronagrep i Tour de France – munnbind påbudt rundt rytterne

Tour de France-arrangør ASO har bestemt at alle mediepersoner må ha på seg munnbind når de intervjuer ryttere fremover.

Grepet kommer etter at flere ryttere har måttet trekke seg fra årets ritt grunnet koronasykdom. Nyhetsbyrået Ritzau viser til en pressemelding som er blitt tilsendt deltakende medier søndag.

Michael Mørkøv og Tom Pidcock er blant dem som har stått av rittet, og i fare for at flere skal bli smittet, har ASO innført munnbindregler for journalister og fotografer i mixed zone og rundt lagbussene. (NTB)