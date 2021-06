Henriette Jæger falt og frykter alvorlig skade: – Nå brast OL-håpet

Nouri ferdig i Vålerenga

Amin Nouri har terminert kontrakten med Vålerenga, opplyser spilleren selv til Nettavisen. Nouri forteller til avisen at han i samtaler med klubben kom frem til at det var beste løsning for begge parter, da han ønsker mer spilletid. Kontrakten løp fram til 31. desember 2021 og Nouri har ikke fått noen minutter for Vålerenga i Eliteserien i år.