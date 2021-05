– Sensasjonell innsats, sa kommentatorene på ORF da Henriette Jæger stormet i mål på 23,28 på 200-meteren i Götzis lørdag ettermiddag.

Med den tiden var hun raskest av samtlige på distansen i sjukampen i Østerrike, som er et av de største stevnene internasjonalt for mangekjempere.

Jæger forbedret til personlige rekord fra 23,53. 23,28 er bare sju hundredeler bak Line Klosters norske seniorrekord på 200 meter.

NRKs friidrettskommentator Jann Post er ikke mindre imponert enn sine østerrikske kolleger.

– Helt enormt

– Å være så nær norsk seniorrekord på 200 meter, når det er den fjerde øvelsen på én dag, og vi snakker om en 17-åring, så er det helt enormt. Line Kloster må bare belage seg på at hun ikke har den norgesrekorden lenge, sier Post.

Jæger står med 3648 poeng etter første dag, det vil si fire av sju øvelser. Sammenlagt ligger hun på en 12.-plass i konkurransen.

– Spektakulære prestasjoner av det norske talentet, fastslo kommentatorene.

Jæger ligger nå 210 poeng foran Ida Marcussens norgesrekord i sjukamp. Marcussen hadde 3438 poeng etter fire øvelser på vei mot rekorden på 6226 poeng.

Med rundt 6200 poeng, vil Jæger ligge meget godt an til å kvalifisere seg for OL i Tokyo, selv om hun må fullføre ytterligere en sjukamp senere i juni for å få tellende resultat på verdensrankingen.

– Langt over forventning

Jæger innledet lørdagen med 13,46 på 100 meter hekk, som var personlig rekord med 32 hundredeler.

I høyde hoppet hun 1,71, som er litt bak den personlige rekorden på 1,75. I kulestøt ble det 12,20, 10 centimeter bak det som er oppført som personlig på den offisielle statistikken til Det internasjonale friidrettsforbundet. Jæger hadde imidlertid et støt på 12,94 hjemme i Aremark for uke siden.

– Resultatet i høyd er ok, mens kulestøtet kanskje var en halvmeter kortere enn håpet. Hun har en svakhet i kast, og spydkonkurransen søndag blir en nøkkel. Der bør hun nok sette personlig rekord om det skal bli norsk rekord, sier Jann Post.

Men i løpsøvelsene har altså Jæger tatt et stort steg siden hun i fjor satte junioverdensrekord i sjukamp.

– Jeg må si det var ekstremt bra, det hun leverte på løpsøvelsene. Langt over forventning, konstaterer Jann Post.