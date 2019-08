Da Vipers Kristiansand sikret en imponerende mesterligabronse i midten av mai, kjente Henny Reistad allerede på smertene i ryggen. De hadde begynt noen måneder tidligere, men ble ikke bedre.

Håndballspilleren tok det derfor rolig i sommer, men tidligere i august ble det kjent at problemet skyldtes en prolaps og forrige uke gjennomgikk hun en kikkhullsoperasjon.

– Det ser bra ut. Åtte dager har gjort meg bedre, forteller hun til NRK.

Hun kommer gående rett fra første time hos fysioterapeuten på Ullevaal. Å gå er det eneste hun får gjøre akkurat nå.

– Løping kan jeg ikke gjøre før etter seks til åtte uker, men alt er avhengig av hvordan kroppen responderer på bevegelse og hvordan såret gror, forklarer hun.

VIKTIG: Henny Reistad er en av Vipers' største profiler, og var selvsagt med da laget sikret en utrolig mesterligabronse i vår. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Har ikke gitt opp VM

Reistad ble, tross til unge alder, en stor profil på håndballandslaget i EM-debuten i desember. Landslagstroppen til VM i Japan tas ut i november, og at backspilleren skal rekke mesterskapet er dermed tvilsomt.

– Men jeg utelukker det ikke, sier hun med et smil, før hun utdyper:

– Jeg prøver egentlig ikke å ha så mange tanker rundt det. Det er flere måneder til, og avhenger av kroppen. Så håper jeg bare min kropp er en som tåler dette greit og at jeg kan komme tilbake i håndballspill tidlig, men jeg må komme meg i håndballform også, så det er mye som avhenger for å være med i et mesterskap.

STJERNE: Henny Reistad storspilte som EM-debutant for Norge i Frankrike i desember. Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Uansett så vil hun ikke presse seg.

– OL er i tankene selvfølgelig. Det er en drøm, men først og fremst må ryggen bli bra, sier Reistad.

Vet ikke hvorfor skaden oppstod

Hun aner fortsatt ikke hvordan prolapsen oppstod.

– Det er vanskelig å si hva som gjorde det. Vi har jo hatt et tøft kampprogram, men jeg tror ikke nødvendigvis det er en sammenheng med det, for prolapser kan man jo få av å sitte også, sier Reistad.

– Vi er ikke sikre på hvorfor noen unge får prolaps. Det kan være flere årsaker, og genetikk er spekulert som årsak, sier landslagslege Anne Froholdt.

Flere håndballspillere kan spille og har spilt med prolaps over tid. For Reistad var operasjon nå den beste løsningen.

– Det er ikke noe fasitsvar på tidspunkt for kirurgi for denne type prolaps. Men når man ser at det ikke går fremover i løpet av noen uker så blir ofte kirurgi valgt, basert på at blant annet MR-bilder og klinikk stemmer, før det har gått for lang tid, forklarer Froholdt.