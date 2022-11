For da Kroatia slo tilbake og utlignet Norges ledelse i andre omgang tok Reistad grep. På drøye syv minutter scoret hun fem mål, og tok Norge fra en knapp ledelse til en sikker seier.

– Det er Reistad-show! Hun er som en vulkan som har slått fullstendig amok. Det spruter energi, utbrøt NRKs kommentator Patrick Sten Rowlands.

– Hun viser alt det hun kan i andre omgang. Hun får brukt alt hun er god på. Hun er en helt unik håndballspiller, mente NRKs ekspertkommentator Marit Malm Frafjord.

Reistads storspill sørget for at Norge kunne seile ifra. Til slutt knuste de Kroatia, og sikret seier i åpningskampen i håndball-EM.

Mørk med rekordscoring

Norge startet sterkt, ledet an av Vilde Ingstad og Nora Mørk. Duoen sørget for at håndballjentene skaffet seg en tidlig tremålsledelse. Da Mørk satte inn 7–3 etter nesten halvspilt førsteomgang hadde de to scoret seks av målene.

Scoringen var også Norges 3000. mål i EM-sammenheng.

3000! Nora Mørk scoret Norges 3000. mål i EM-sammenheng, og hjalp Norge til seier i åpningskampen i EM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er kult for henne, da kommer hun inn i historiebøkene med den, sier landslagsassistent Mats Olsson.

– Det var passende at Mørk fikk sette den, mener Frafjord om den norske hærførerens rekordscoring.

Men Kroatia beit seg fast, og lot seg ikke riste av. Til pause hadde de holdt følge, og stillingen var 16–14 i norsk favør.

Stengte buret

Med blod på tann kom Kroatia flyvende ut av startblokkene i andre omgang, og på kun tre minutter hadde de utlignet Norges ledelse.

Det ble en vekker for Norge, som slo knallhardt tilbake. Sakte, men sikkert økte de ledelsen, og halvveis ute i andre omgang gikk Norge opp i kveldens største ledelse med 22–18.

Derfra rykket Norge ifra, og fortsatte å øke ledelsen. I hovedrollen stod Henny Reistad, som banket inn scoringer etter sidebytte. Etter kampen ble Reistad også kåret til banens beste spiller.

Samtidig stengte forsvaret buret, og sørget for at Kroatia ikke klarte å score på over ti minutter på tampen av oppgjøret.

Dermed ble det en suveren norsk seier i mesterskapets første kamp.

– Det er selvfølgelig mye som kan bli bedre, men det var en god forbedring fra første til andre omgang, mener Frafjord.