Reagerer på «feit»-kommentar: – Uakseptabelt

– Han har gått over streken og gjort ein feil, seier Noregs landslagssjef Thorir Hergeirsson til NRK.

Det har storma rundt Vipers Kristiansand etter at sals- og marknadssjef Christer Paulsen skreiv «ho feite på Byåsen» i ein Facebook-kommentar.

Foto: Skjermdump / Facebook

Noregs handballprofilar på landslagssamling har fått med seg hendinga. Hergeirsson fortel at han kjenner godt til Paulsen.

– Eg har hatt gode relasjonar til Christer gjennom den jobben han har gjort i Vipers gjennom lang tid. Han har gjort ein fantastisk jobb, men han har gjort ein feil. Det er uakseptabelt det som vart gjort, seier landslagssjefen.

Reistad: – Sånn gjer ein ikkje

Byåsen-keeper Lipman erkjende til NRK at kommentarane gjekk inn på henne.

– Dei fem første dagane etterpå kjendest som fem veker, sa Lipman.

Etter kampen mot nettopp Vipers førre veke blei Byåsen-målvakta møtt av ståande applaus. Det sette den tidlegare Vipers-målvakta stor pris på.

– Det var veldig gøy og veldig fint å få det. Det er alltid gøy å komme hit, sa ho.

VART HYLLA: Annick Lipman. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Paulsen svarte først på kommentaren med at han vart hacka, før han i etterkant la seg heilt flat og innrømde å ha loge.

– Til enkeltpersonen det gjeld, til Vipers, til Byåsen, til dommarane, til supporterar og støttespelarar, til heile Handball-Noreg: Unnskyld. Unnskyld. Unnskyld, sa Paulsen.

Noregs landslagsstjerne Henny Reistad kallar hendinga for «uheldig».

– Det er ikkje ein god ting. Sånn skal ein ikkje gjere, uansett. I alle fall ikkje i det offentlege mediet, seier Henny Reistad til NRK.

IKKJE BRA: Meiner Esbjerg-spelar Henny Reistad. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Aardahl: – Feil også i etterkant

Vipers har måtte tole krass kritikk frå både ekspertar og eigne sponsorar for både kommentaren og korleis Paulsen og klubben har handtert situasjonen i etterkant.

Salssjefen, som no er sjukmeld, vart straffa med ei skriftleg åtvaring etter sjikane og løgn, og fekk behalde jobben.

– Det er eit alvorleg tillitsbrot, men det er ikkje så alvorleg at det får konsekvensar for arbeidsforholdet. Eit samla styre har akseptert Christers unnskyldning, sa dagleg leiar Per Geir Løvstad.

ANGRAR: Christer Paulsen i Vipers, som skreiv Facebook-kommentaren. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Eg føler at dei kunne gjort litt meir. Eg seier ikkje at han skal miste jobben, men det kunne kanskje ha vore litt strengare. Men det er ikkje opp til meg, meinte Lipman.

Landslagsspelar Maren Aardahl er ikkje stor fan av hendinga som har prega Handball-Noreg den siste månaden.

– Eg synast det var uheldig og han har tydeleg innsett at han har gjort feil. Måten han handterte det etterpå på var også feil. Men det har han også uttrykt at han er klar over, seier Aardahl.

PS! Noreg spilte treningskamp mot Montenegro i Volda laurdag og vant 27-23. Les meir om kampen her.