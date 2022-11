I oppladningen til mesterskapet har nemlig Kroatia holdt det meste skjult for omverdenen. Da de spilte sine siste oppkjøringskamper mot Slovenia, skjedde det bak lukkede dører.

– Det er et knalltøft lag. Vi vet noe om de, men vi vet lite om de fra den siste måneden, sier Norges landslagstrener Thorir Hergeirsson til NRK og andre norske medier i timene før kampstart.

Han sikter både til kampene mot Slovenia og fra samlingen i september, hvor det har kommet lite informasjon.

– Vi har fått litt muntlig informasjon fordi kampene var lukket, sier han.

Forberedt på overraskelser

– Spillerne kjenner jo spillerne. De spiller sammen på kryss og tvers, så det er alltid litt info å få. Men ordentlig analysebilder og video siden i vår, har vi ikke, fortsetter landslagssjefen.

OVERRASKET: De kroatiske håndballjentene overrasket stort i 2020 og tok EM-bronse etter at de slo Danmark i bronsefinalen. Foto: Bo Amstrup / AP

Selv om de også kjenner til spillerne og landslagstrener Nenad Šoštarić, er de forberedt på at det kan komme uventede momenter i fredagens kamp.

– Vi vet en del om hva de har gjort de siste årene. Vi tar det som et utgangspunkt, og så kan det dukke opp ting som de har holdt på med i det siste som vi ikke har sett eller er klar over. Da må vi lære fort og forholde oss til dem der og da, sier Hergeirsson.

– Det er vanlig

En av dem som har prøvd å få litt informasjon ut av kroatene er Ragnhild Valle Dahl. Til daglig spiller hun sammen med den kroatiske strekspilleren Ana Debelic i Vipers.

– De har vært veldig stille av seg. De har ikke hatt lyst å vise noen av de nyere kampene de har spilt. Debelic er lur av seg, jeg har ikke fått mye info ut av henne, forteller Valle Dahl til NRK.

KROAT PÅ NORSK JORD: Ana Debelic (høyre) kjenner godt flere av de norske spillerne fra spill i Vipers. Her sammen med Vipers- og Norge-keeper Katrine Lunde. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Medierepresentant for det kroatiske håndballforbundet, Drago Cosic, sier til NRK at kroatene har null intensjon om å være hemlighetsfulle.

– Det var lukkede treningskamper, og det er vanlig å ha. Det var vennskapelige kamper mot Slovenia under forberedelsesperioden til EM. Dette er ikke offisielle kamper, så her er det ikke noe hemmelighold, sier Cosic.

– Det er litt typisk Balkan-stil å være hemmelig før mesterskap. De vil holde ting for seg selv. Vi har egentlig mest eldre kamper å se på. Vi skal være klar, sier Valle Dahl.

– Kjenner til kulturen

Kroatia spilte seg frem til en overraskende bronsemedalje i EM for to år siden. Stine Bredal Oftedal har også merket seg at de har fått sett lite av det kroatiske landslaget nylig.

– Om de får en bølge av energi som for to år siden blir de tøffe å slå. De har mange spillere som spiller i Mesterligaen, og de har mye erfaring. Det blir spennende, sier hun.

LEDER NORGE: Kaptein Stine Bredal Oftedal. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Målvakt Katrine Lunde ser på manglende videomateriale fra kroatene som noe positivt:

– Man kjenner til kulturen deres og vi kjenner jo spillerne fra Europa. Jeg tenker at vi må bare sette sammen det vi har også kan vi ha litt mer fokus på oss selv sånn som vi har hatt i det siste. Jeg tenker at det kanskje kan være en fordel for oss.

Kampen mellom Norge og Kroatia kan følges på NRK Sport fra 20:15.