Hemmeligheten bak svenske-suksessen: Kopierte OL-løypa og trente i ulende vind

– Imponerende. De er eneste lag uten strafferunder her i dag, og det er utrolig bra, sier Emil Hegle Svendsen.

Norges ankermann hadde aldri sett for seg at herrestafetten i OL skulle ende med en svensk-norsk duell, og at den attpåtil skulle ende med svensk seier.

Men svenskene har hatt et OL over all forventning.

– Det er overraskende. Jeg har ikke sett det komme, det de har fått til her. Det er spesielt imponerende at det er flere på laget deres som gjør det bra, sier Svendsen.

Sverige har hatt ytterst lite å vise til i skiskyting de siste årene, men i OL har de stått imot alt av vind, uvante situasjoner og press, og tatt medalje etter medalje.

Det ble kalt en sjokkseier da Hanna Öberg (22) vant 15-kilometeren. Like etter fulgte 20-åringen Sebastian Samuelsen opp med å ta sølvet på herrenes jaktstart, noe som også ble kalt en liten sensasjon. I tillegg ble det svensk sølv på kvinnenes stafett, og deretter toppet de det hele med gull på herrestafetten.

Emil Hegle Svendsen misset på den aller siste skytingen, og måtte til slutt bare se på mens Fredrik Lindström beinet avgårde mot mål og OL-gull. Foto: MURAD SEZER / Reuters

Svenskene er faktisk omtrent like overrasket over suksessen selv. Men når man hører hvordan laget har forberedt seg til OL, skjønner man imidlertid at det ikke er tilfeldig.

Håndplukket talenter og bygde OL-løype

Det hele startet for tre år siden. Da sto svenskene midt i et generasjonsskifte. Svenskene hadde hentet inn den erfarne tyske treneren Wolfgang Pichler, og han måtte ut og lete etter nye talenter.

De fant blant andre Samuelsson og Öberg.

– Vi hadde en plan for fire år, til VM i Östersund (neste år, red. anm). Den gikk ut på å kaste ut de gamle og hente nye, ferske utøvere. Jeg var heldig som fant talent. Og så trente vi, forteller Pichler.

Utøverne de ville satse på var på plass, og da gjensto bare å virkelig finspisse treningene. Pichler og teamet hans har hele tiden planlagt målrettet mot OL i Sør-Korea og VM i Sverige neste år, og fant ut at de rett og slett ville lage en treningsbane som lignet OL-løypa.

Denne løypa ligger i Östersund, et sted som er kjent for å ha mye vind - akkurat som OL-byen Pyeongchang.

Her bor flere av de svenske skiskytterne, og landslaget har hatt mange samlinger der de siste årene.

– Dette er det niende OL-et jeg legger en plan for, og jeg tror vi gjorde det på en god måte. Vi har trent i Östersund og laget en løype som her i OL. Vi var ikke i Anterselva, og trente i Östersund i stedet, forteller han.

– Ikke tilfeldig

Kong Carl Gustaf sammen med Sveriges suksesstrener, tyske Wolfgang Pichler. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Treningene i Östersund kaller både Pichler og utøverne selv en nøkkel til suksessen.

Det er nemlig spesielt på skytingen svenskene har imponert. På herrestafetten plaffet svenskene ned blink etter blink, mens resten av feltet slet med den etter hvert berømte vinden i Pyeongchang.

– Løypa vi trente i var lik, og vinden var som her. Måten man kommer inn på standplass er også likt som her i OL. Så dette er en av hemmelighetene våre, sier Pichler.

NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid blir imponert når hun hører hvordan svenskene har forberedt seg til OL.

– Det er jo ikke tilfeldig. Man ser jo på Bjørndalen, hvor tidlig ute han er med å planlegge. Sverige har trent på forhold som er så like som mulig som Pyeongchang. Jeg synes de har vært smartere enn de norske i forberedelsene, sier hun.

– Målløs

Også Samuelsson sier at alle timene i Östersund er helt avgjørende for at han reiser hjem fra OL med et individuelt sølv og et stafettgull.

– Det tror jeg absolutt. Vi er vant til mye vind, og det kjennes som det har løsnet mye mentalt for oss. Når vi nå får litt vind i seilene her, så føles det egentlig fortsatt bare som vi er i en bra flyt, sier han og smiler bredt.

Denne «flyten» fikk man demonstrert tydelig da herrestafetten ble avgjort på den aller siste skytingen fredag.

Svendsen og Sveriges ankermann Fredrik Lindström kom inn samtidig, og bommet begge på sine første skudd.

– Det var så nervøst. Det var ingen enkelt situasjon å stå der ved siden av Emil, en som har gjort det der så mange ganger før, forteller Lindström.

Fredrik Lindström manglet ord etter å ha gått i mål til stafettgull. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Men det var svensken som greide å treffe på det første ekstraskuddet. For Svendsen gikk det derimot helt «i ball», som han sier selv, og han måtte ut og gå en strafferunde.

Dermed kunne Lindström gå i mål i ensom majestet.

– Jeg er så… Å, jeg vet ikke. Jeg er litt målløs, faktisk, sier Lindström, som fortsatt bare står og rister på hodet når han snakker med NRK rundt 20 minutter etter målgang - åpenbart fortsatt nesten litt i sjokk.

Svendsen: – Gøy for dem

Johannes Thingnes Bø, som selv leverte en strålende tredjeetappe for Norge, er like overrasket, men desto mer imponert over svenskene.

– Vi har sett på skyteresultatene i dag at det er bare Sverige som ikke har strafferunder. Det er veldig bra i den vinden her, skikkelig imponerende. De gjør en kanonbra stafett, sier han.

– Tror du de har en fordel av å ha vært så mye i Östersund?

– Det kan nok hende. Men de har jo slitt i vinden før i verdenscup, men jeg tror rett og slett bare har fått det til å klaffe skikkelig, sier stryningen.

Samuelsson forteller at det har vært en helt spesiell stemning i laget under OL.

– Vi har kommet inn i et enormt bra flyt. Vi pepper og støtter hverandre, og vi ser alle muligheter i stedet for begrensinger. Det går bare veldig bra, sier han.

Sverige var selv overrasket over å stå på toppen av pallen, foran forhåndsfavorittene Norge og Tyskland. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

For de norske løperne var det tungt å se at gullet glapp på stafetten, selv om alle fire sier de skal greie å glede seg over at sølvet også.

Svendsen innrømmer imidlertid én ting. Og det er at når Norge først skulle tape gullet til noen, så var det egentlig helt greit at det var akkurat til Sverige.

– Det er gøy for dem etter noen tunge år etter at de siste stjernene ga seg. De har bygget opp et nytt lag og en ny generasjon på en veldig imponerende måte. De har truffet bra med formen hele troppen, så det er bare imponerende. Vi tar av oss hatten, sier han.