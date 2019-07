Helt forskjellig VM-syn: Warholm nekter å «bli dritt lei» – Ingebrigtsen har ikke ofret det en tanke

De to suksessleirene i norsk friidrett innrømmer at de har helt forskjellig syn på hvordan opplegget skal se ut gjennom et langt 2019.

Gjert Ingebrigtsen hevder på sin side overfor NRK at teamet ikke har tenkt på friidretts-VM i Doha, Qatar, som begynner 28. september og avsluttes 6. oktober.

Warholm tenker VM i aller høyeste grad og har på sin side løpt svært få konkurranser så langt i år. Han innrømmer at det for hans del handler om at han lært av fjoråret, der han var sliten etter å ha vært med på mange løp.

Ønsker ikke være dritt lei

Det norske esset på 400 meter hekk følte nemlig at han i 2018 hindret seg selv i å tyne ut sitt eget potensial. I år ønsker han heller å tenke at han vil konkurrere når han er mest klar for det.

«Ikke bare stille opp for å være med», sier han og trekker litt på smilebåndet, før han legger til at det handler om å få utbytte av all treningen han har lagt ned.

– Jeg kjenner på at når jeg står på startstreken så vil jeg gjerne ha det energinivået, den tenningen og potensialet jeg har i meg. I tillegg kommer VM sent, jeg ønsker ikke å være drittlei når jeg kommer dit. Jeg vil være den beste versjonen av meg selv når jeg er i VM, sier Warholm, etter at han tirsdag ble presentert som det nyeste tilskuddet i utstyrsgiganten Pumas nye utøverstall.

KLAR FOR NYTT MERKE: Karsten Warholm, her sammen med Puma-topp Bjørn Gulden da de to fortalte at friidrettsstjernen skal løpe med Puma-tøy og sko i lang tid fremover. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Råsterk i London

Det ble gjort flid på mannen fra Ulsteinvik. Anledningen var for så vidt perfekt. Warholm kom rett fra London.

Han gjorde en feil i den siste hekken under Diamond League-stevnet. Likevel løp han inn til ny europeisk rekord og naturligvis årsbeste i verden på 47,12 sekunder.

Men det er altså kun hans tredje stevne siden mai måned...

Slik har friidrettsstjernene løpt: Ekspandér faktaboks Jakob Ingebrigtsen: 30. Mai: Stockholm, 1500 meter: 3. plass.

13. Juni: Oslo, engelsk mil: 6. plass.

30 juni: Stanford, engelsk mil: 4. plass.

5. Juli: Lausanne, 1500 meter: 2. plass

12. Juli: Monaco, 1500 meter: 2. plass.

20. Juli: London, 5000 meter: 2. plass. Filip Ingebrigtsen: 22. Mai: Bergen, 1500 meter: 2. plass.

6. Juni: Roma, 5000 meter: 14. Plass.

13. Juni: Oslo, engelsk mil: 9. plass.

30. Juni: Stanford, engelsk mil: 3. plass.

5. Juli: Lausanne, 1500 meter: 4. plass.

12. Juli: Monaco, 1500 meter: 7. plass.

21. Juli: London, engelsk mil: 2. plass.



Karsten Warholm: 30. Mai: Stockholm, 400 meter hekk: 1. plass.

13. Juni: Oslo, 400 meter hekk: 1. plass.

20. Juli: London, 400 meter hekk: 1. plass. PS: En engelsk mil tilsvarer 1609 meter.

– VM er ikke viktig

Et annet sted i Norge har også Team Ingebrigtsen kommet hjem fra en svært suksessfull helg i London. Jakob Ingebrigtsen stjal i likhet med Warholm overskriftene da han løp inn til 13.02,03 på 5000 meter og ble nummer to.

Han smadret den gamle norske rekorden til storebror Henrik. Filip Ingebrigtsen ble på sin side nummer to på en engelsk mil. Tiden 3.49,60 var råsterk. Også det norsk rekord på distansen.

For de to brødrene var det det sjette og syvende stevnet på rundt to måneder. Henrik Ingebrigtsen har vært skadet i en lengre periode, men klarte VM-kravet på 5000 meter med god margin under et stevne i Belgia sist helg.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen sier til NRK at teamet ikke har tenkt på VM.

– Er ikke det rart?

– Nei. VM er ikke viktig for oss.

TRENERPAPPA: Gjert Ingebrigtsen, her under et stevne i Bergen tidligere i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Enkelthendelse

– Hvorfor ikke?

– Det viktigste er at man får ut det potensialet man har og å løpe fort. De vil heller løpe fort. VM er et øyeblikk, det kan være en tilfeldighet hvordan det går. For oss er det viktig å springe mange løp – og hadde guttene fått valget om å springe VM og springe fort, så ville de valgt det siste.

– Men er ikke VM det store målet?

– Vi trener for å springe fort. Kun det. Ingenting annet. Det er det jeg har sagt til guttene: Dere skal få springe masse løp, så fort dere kan. Det er det vi har gjort. Vi har sprunget løp. Det er derfor man trener.

– Er det noe i opplegget deres som tilsier at dere ikke satser på VM isolert sett?

– Vi satser på VM når VM kommer. Men vi satser ikke på VM i mai.

– Det er mange andre idretter der man tenker på VM hele veien og har et opplegg når det er såkalt VM-sesong (som i for eksempel langrenn)…

– Det tror jeg er opp til den enkelte. For noen er det å vinne verdenscupen viktig, andre Tour de Ski, VM er viktig for andre. Men VM blir en sånn enkelthendelse... Er du syk den uken, hva skal du da gjøre? Har du trent for én dag, så blir du syk den dagen, så har du gått glipp av kolossalt mye gøy.

KONKURRERER MYE: Jakob og Filip Ingebrigtsen, her avbildet under årets Bislett Games i Oslo i juni. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vet hvordan det er å vinne VM

Når NRK til Warholm videreformidler hvordan Team Ingebrigtsen tenker og med spørsmål om hans eget løpsopplegg og hvordan han tenker rundt mesterskapet, svarer han slik:

– Jeg har vunnet VM en gang før, og nytelsen er mye større etterpå. Men det er bare min mening. Men nå spør du en som vet hvordan det er å vinne VM, sier 23-åringen fra Ulsteinvik og smiler.

For ordens skyld har Henrik Ingebrigtsen gull, to sølv og bronse fra friidretts-EM i 2012, 2014, 2016 og 2018. Mellomste bror Filip har EM-gull på 1500 meter og bronse fra London-VM i 2017. Yngstebror Jakob har gull på både 1500 og 5000 meter i EM 2018.

– Du legger opp til at VM er det viktigste som kommer?

– Absolutt. Ja ja ja, selvfølgelig. Det er ikke Dimna-lekene (lokalt friidrettsarrangement, journ. anm.), liksom, sier Warholm.

SPORTSSJEF I FRIIDRETTSFORBUNDET: Erlend Slokvik. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Henter motivasjon annerledes

Erlend Slokvik er toppidrettssjef i friidrettsforbundet. Han mener for det første at de såkalte arbeidskravene for 1500 meter og 400 meter hekk er forskjellige, men at det er tydelig at Ingebrigtsen-leiren bruker konkurranser som en del av treningen og oppkjøringen for å komme i form.

– Men begge to (leire) har et veldig fokus på å være i form til VM. Så bruker man litt forskjellige modeller ut ifra hvordan de trener og bruker konkurransene. Det er ingen vil om at Ingebrigtsen også har fokus på å prestere i VM. Men de bruker konkurranser som motivasjon, mens Karsten henter motivasjon litt annerledes, vurderer Slokvik.

NM og lag-EM

De neste ukene blir det likevel litt hektisk for både Ingebrigtsen-guttene og Warholm. Gjert Ingebrigtsen forteller at det NM 2. – 4. august. Deretter lag-EM. Hvilke av brødrene som løper hvilke distanser er ikke avgjort ennå.

Deretter skal Henrik Ingebrigtsen løpe Diamond League-avslutning i Zürich den 29. august. Filip og Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Paris 24. august og Diamond League-avslutning i Brussel 6. september.

Warholm løper også NM og lag-EM. Deretter sier han at det er stor sannsynlighet for at han løper i Paris og kanskje Diamond League-finalen før VM. Men det er altså ikke spikret, forteller han.

HEKKESTJERNE: Karsten Warholm, her fra stevnet i London sist helg. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

– Alle drømmer blitt oppfylt

– Hvor fort kan du løpe i VM, Warholm?

– Det morsomme med friidrett, og egentlig idrett generelt, er at når alle driver å girer opp sånn, så blir det som regel et antiklimaks. Hvis standarden er at folk forventer verdensrekord i et VM, så må jeg jo si at det er større sannsynlighet for at det ikke skjer.

– Det er en grunn til at den verdensrekorden er den eldste som står. Den er fra 1992. Det største høydepunktet i Doha er at alle de beste barker sammen. Selvsagt kan alt skje. Men jeg tror de fleste er mer opptatt av å få edelt metall rundt halsen enn hvor fort det går, sier han.

– Hva sier magefølelsen to måneder før VM, Gjert Ingebrigtsen?

– Det ser veldig greit ut. Men det er jækli langt frem. Vi skal ha det mye gøy frem til den tid. Jo nærmere vi kommer VM, jo viktigere blir det. Det er en naturlig prosess. Nå er guttene i Diamond League-finalen, de hopper på verdensrankingen, til nå har alle drømmene blitt oppfylt. Men jo nærmere VM, jo viktigere. Men vi kan ikke ha det mesterskapet fremme i pannen i seks måneder, sier Norges kanskje mest kjente trenerpappa.