Helsvart for Krogh og Røthe: – Må ha bommet fatalt

Med en sterk klassisk 15-kilometer sørget Martin Johnsrud Sundby for at det fortsatt er håp om norsk sammenlagtseieren i Tour de Ski.

Etter den samme 15-kilometeren er det klart at verken Sjur Røthe eller Finn-Hågen Krogh vil være i nærheten av pallen.

Etter to etapper er Røthe 2.33,4 bak ledende Sergej Ustjugov. Krogh er 2.56,1 bak til tross for at han var i finalen i lørdagens sprint.

– Det var ikke gildt å se Sjur og Finn. Jeg har ikke fått pratet med dem, så jeg vet ikke helt hva som skjedde, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland til NRK.

Skuffet og overrasket

Mest selvkritisk er Sjur Røthe.

– Jeg må ha bommet fatalt på formoppkjøringa. Det kjennes ikke helt rått ut. Det er jeg veldig skuffet over, sier Røthe.

– Er du overrasket over at du ikke går fortere i dag?

– Ja, veldig.

FALSK IDYLL: Det ser vakkert ut, men det går altfor sakte for Finn-Hågen Krogh. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Gikk veldig sakte

– Det var vel kroppen som var tung, skiene var tunge og alt blir tungt når det går tungt, sier en oppgitt Finn-Hågen Krogh, som ble nummer 72.

– Hva skjedde?

– Jeg gikk veldig sakte på ski, konstaterer han.

– Du gikk bra i går og så får du en ny nedtur i dag, hva gjør det med hodet ditt?

– Jeg blir skuffet når det går dårlig og glad når det går bra, sier han nøkternt.

Varsler prat

– Finn gikk bra i går, så der klassisk-psyka hans som ikke er all verden. I morgen kommer det en 15 km jaktstart han vanligvis trives med, men totalen er jo kjørt, påpeker trener Hetland.

Både Krogh og Røthe sier de har til hensikt å fortsette touren, til tross for de dårlige opplevelsene.

Hetland vil snakke med begge to før han konkluderer.

– Jeg må høre om noe er galt, sier Hetland.