Helseopplysninger om norske utøvere på avveie i OL: – Helt Texas

– Han er en grei kar, men han skulle ikke hatt disse opplysningene før oss, sier Tore Øvrebø da han møter pressen i Zhangjikou – et par timer unna Beijing.

– Det er helt Texas, konkluderer Øvrebø.

Hotelldirektøren på Eagle Nest, der flere medlemmer av det norske støtteapparatet bor, er stadig i forkant når det kommer til koronastatus på utøverne.

– Det bidrar ikke til utryggheten, men at håndteringen av den enkelte kan bli litt vassen i forhold til det vi ønsker, forklarer Øvrebø.

Flere norske nærkontakter

Han snakker med pressen kort tid etter at det ble kjent at tre kombinertløpere ble definert som nærkontakter – og Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold ble definert som mulige nærkontakter.

– Det har vel vært litt på avveie der også. Men vi har de opplysningene vi trenger for å håndtere det, svarer Øvrebø på TV 2s spørsmål – og konstaterer:

– Alt har ikke gått den veien det skulle.

NÆRKONTAKT: Jarl Magnus Riiber (midten) er definert som nærkontakt etter at estiske Kristjan Ilves (t.v.) testet positivt. Estlandske Ilves trener som et fullverdig medlem av det norske kombinertlandslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Toppidrettssjefen var kraftig oppgitt over hvordan informasjon om norske utøvere havner i feil hender.

– Jeg vet ikke hvorfor det går den veien, sier Øvrebø.

– Det går for sent

Han presiserer at det dreier seg om opplysninger knyttet til smittestatus som er håndtert på en måte de anser som kritikkverdig.

– Vi får det litt senere enn vi skulle og da får vi ikke den fulle og hele oversikten før vi setter i gang tiltak. Vi kan ikke sette i gang tiltak basert på rykter, som skaper uro. Det er ikke profesjonelt, og da gjør vi ikke jobben vår på riktig måte.

– Vi ønsker å få svar så raskt som mulig, slik at vi kan sette i gang tiltak. Vi syns det går for sent, sier Øvrebø.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med OL-arrangøren og IOC angående rutinene rundt koronahåndteringen, men har foreløpig ikke mottatt svar.