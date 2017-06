Hellner: – Sykt klønete av Johaug. Hun fortjener å bli straffet

– Jeg tror på historien hennes. Det er jævla trist og uheldig. Samtidig har hun fått i seg et ulovlig middel, og hun fortjener derfor å bli straffet, sier Hellner til avisen NSD.

– Det må være et mareritt for henne, men jeg synes det er sykt klønete – både av henne og legen. Jeg tror ikke at dette kunne ha skjedd med oss i Sverige, fortsetter han.

OL står på spill

Johaug møter tirsdag i Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits.

KRITISK: Svenske Marcus Hellner. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Der håper hun å få dopingdommen på 13 måneders utestengelse redusert eller i beste fall bli frikjent. Hun risikerer også at straffen blir forlenget.

I så fall ryker fort neste års OL.

28-åringen havnet i trøbbel da hun i fjor høst testet positivt for det forbudte stoffet clostebol. Hun har hele tiden hevet sin uskyld og at hun gjorde det man kunne forvente av henne.

– Skal følge reglene

Tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen anbefalte Johaug å bruke leppekremen Trofodermin.

– Skulle jeg brukt en slik krem, hadde vi i laget satt oss ned sammen med landslagslegen og sjekket ut om den er trygg. Man tar ikke i bruk et helt nytt preparat og deretter kaster forpakningen. Jeg tror historien stemmer, men det er veldig klønete. At jeg synes synd på henne og at det er en trist sak, spiller ingen rolle. Man skal følge reglene, mener Hellner.

NRK har vært i kontakt med Johaugs manager Jørn Ernst, men han ønsker ikke å kommentere Hellners meninger.