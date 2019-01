Helleland vil fremskynde møtet som skal avgjøre Russlands skjebne: – Utøvere forventer et klart svar

– Jeg har i dag tatt kontakt med presidenten og generalsekretæren og bedt om at man nå innkaller den uavhengige komiteen umiddelbart som gjennomgår det som har skjedd i saken og gir styret en anbefaling, slik at styret deretter kan komme sammen for å ta en beslutning, sier Linda Hofstad Helleland, visepresident i verdens antidopingbyrå (WADA), til NRK.

WADAs uavhengige komité for regeletterlevelse (CRC) skal møtes 14-15. januar for å diskutere veien videre for Russland etter at det tirsdag kveld ble klart at russerne har brutt avtalen de inngikk med Wada i september 2018.

Det er dette planlagte møtet Helleland nå vil ha fremskyndet.

– Utøvere fra hele verden forventer et klart svar fra WADA. Vi kan ikke sitte og se på at tilliten til oss svekkes dag for dag, sier WADAs visepresident.

Avtalen mellom WADA og RUSADA var at WADA skulle få tilgang til dopingprøvene som er oppbevart på dopinglaboratoriet i Moskva, som har vært stengt i flere år siden det i 2015 kom frem at Russland hadde drevet med institusjonalisert doping. Det har WADA ikke fått.

16 land har signert opprop

Anders Solheim, som er leder for Antidoping Norge, har sammen med ledere av 15 andre nasjonale antidopingbyråer onsdag undertegnet et opprop med krav om at saken må hastebehandles.

ANTIDOPING NORGE-LEDER: Anders Solheim. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Etter mer enn tre år med undersøkelser, ubesluttsomhet og kompromisser som svar på den verste dopingskandalen i idrettens historie, er tiden moden for å vise at ingen individer eller nasjoner er fritatt sine forpliktelser til Verdens Antidopingkode (WADC). Vi bønnfaller WADA om å bruke sin fulle autoritet og ressurser til å fremskynde denne saken», står det i oppropet som 16 land har signert.

– Nå er tidsfristen utløpt. Ekstraomgangene er over. Kampen er ferdigspilt. Nå er det bare opp til dommerne å fastsette hva konsekvensene av det skal være, og det er det vi venter i spenning på, sier Solheim til NRK.

– Burde fått tilgang først

Helleland mener at WADA burde valgt en annen fremgangsmåte enn den de ble enig med Russlands antidopingbyrå (RUSADA) om da avtalen ble signert i september.

DOPINGLABORATORIET: Det er dette dopinglaboratoriet i Moskva WADA skulle ha fått tilgang til. Foto: Pavel Golovkin / Ap

– Jeg mener vi først skulle fått tilgang til laboratoriet, alle data og alle prøver før vi ga en godkjennelse til RUSADA.

– Jeg er bekymret for at WADAs tillit svekkes dag for dag og time for time blant utøverne, som vi er til for. De er nødt til å få en rask avklaring i denne saken, og derfor haster det for WADA å komme sammen og fatte et nytt vedtak, sier visepresidenten.

– Vi skylder utøverne det. Vi er nødt til å sette sanksjoner bak kravene vi stiller, slik at de blir innfridd, konkluderer Helleland.