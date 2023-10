Helleland skuldar IOC-presidenten for skodespel: – Dette er klassisk Thomas Bach

– Dette er klassisk IOC. Dette er klassisk Thomas Bach, seier Helleland til NRK

Ho viser til opninga av IOC-sesjonen søndag der fleire medlemmer skrudde på mikrofonane og byrja å snakke. Fleire av medlemmene vil ha attval av Thomas Bach som IOC-president.

– Det er takka vere deg at vi har redda den olympiske sportsrørsla og å framleis la utøvarar frå heile verda få halde fram med å utvikle seg i sporten sin og ferdigheitene sine. Det har vore ei lang rekkje utfordringar du har handtert. Eg synest det er viktig å ha ein så eksepsjonelt god leiar, sa IOC-medlem Mustapha Berraf, før han foreslo at IOC endra regelverket slik at Bach kunne veljast att.

IOC-MEDLEM: Morinari Watanabe då han vart vald som IOC-medlem i 2018. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Ein annan IOC-medlem, Morinari Watanabe, gjekk endå lenger:

– Eg elskar deg, president Thomas Bach, fordi eg trur du er den rette personen. Det er mi meining, tusen takk, sa Watanabe på IOC-sesjonen.

Linda Hofstad Helleland er for tida nestleiar i Europarådets Idrettskomite og har vore visepresident i WADA, der IOC har halvparten av medlemmene. Ho reagerer sterkt på seansen.

– Dette er eit skodespel der alle får tildelte roller. Nokon reiser seg og seier at Bach har gjort ein god jobb. Den neste reiser seg og seier at reglar må endrast slik at han kan halde fram. Den tredje seier at gode grunnar til det kan vere pandemi, eller ingen valkamp før eit OL.

– Bach svarer at dette var hyggjeleg og overraskande. Etter kvart heng fleire seg på kravet om at han må halde fram. Og til slutt takkar Bach for tilliten og han blir einstemmig valt basert på applaus, skriv Helleland i ein SMS til NRK.

– Total mangel på demokrati

Forslaget er kontroversielt fordi den sitjande presidenten er den første i historia som faktisk har hatt tidsavgrensing å ta omsyn til. IOCs reglar vart endra i 2020, men no ønskjer altså fleire medlemmer å endre tilbake.

Endringane vart den gong innførte for å sikre godt styresett i organisasjonen. Eit av dei viktigaste prinsippa for godt styresett er nettopp at ein leiar ikkje skal sitje for lenge. Dagens regelverk seier at ein president blir vald for åtte år, og deretter kan veljast att for fire nye år. Det betyr maks 12 år som president. Thomas Bach har no sete i ti år.

Forslaget om Bach-forlenging viser at IOC er ein udemokratisk organisasjon, meiner Helleland.

– Det vi skal hugse på er at IOC-medlemmene, minus representantane til utøvarane, er ikkje valt, dei er utnemnde. Denne typen prosessar, som dei fleste prosessar i IOC har ein total mangel på demokrati, skriv ho.

NRK har førelagt IOC Linda Hofstad Helleland sine utsegn utan å førebels fått svar.

Det skal seiast at forslaga raskt vart avfeia av John Coates, visepresident i IOC og president i valdgiftsretten til idretten (CAS).

Han bladde i den blå boka si medan han slo fast at eit slikt forslag må komme seinast 30 dagar før kongressen og at dette derfor ikkje er noko ein kunne ta på sparket i Mumbai.

– Det er ikkje eigentleg rolla mi å snakke om baktanken rundt det. Rolla mi i dag var rett og slett å påpeike at det ikkje er mogleg no. Viss det er nokon som ønskjer å endre dette så må dei gi beskjed og få det inn på dagsordenen som blir offentleggjord 30 dagar før sesjonen. Så krevst det 2/3 fleirtal, seier Coates til NRK og resten av pressa i Mumbai.

Likevel har forslaget blitt ein snakkis blant journalistane på IOC-sesjonen.

Haldar døra på gløtt for attval

På ein pressekonferanse måndag ettermiddag, svarte Thomas Bach på spørsmål om forslaget. Der ønskte han ikkje å lukke døra for eit eventuelt attval.

PRESIDENT: IOC-president Thomas Bach på ein pressekonferanse etter IOC-sesjonen på måndag. Der fekk ikkje NRK lov til å stille spørsmål. Foto: Rafiq Maqbool / AP

– Som eg sa på søndag, så har eg gjort det klart at eg er lojal til regelverket. Det betyr også at eg meiner tidsavgrensing gir mykje meining og er nødvendig. Samtidig handlar dette om ein gjensidig respekt for desse medlemmene og eg har lyst til å svare dei direkte, ikkje i media.

Linda Hofstad Helleland legg no press på Noregs representantar i IOC.

– Eg er veldig spent på kva dei to norske representantane i IOC, Kloster Aasen og Uhrenholdt Jacobsen meiner om at reglar blir endra for at Bach skal få sitje vidare, slik at dei høge herrane i toppen kan verne kvarandres makt og posisjonar.

Kristin Kloster, som er einaste norske IOC-representant i Mumbai, seier til NRK at eit slikt forslag «ikkje berre er lett».

– Dette er ei stor forsamling med representantar frå heile verda. Dei har ulikt syn på alt som har med regelverk å gjere og sånn òg. Så det er jo heilt naturleg og fint viss nokon ønskjer å foreslå ting, det er ein jo oppteke av i ein open organisasjon.

IOC-MEDLEMMER: Kristin Kloster og Astrid Uhrenholdt Jacobsen på idrettstinget i sommar. Berre Kristin Kloster var til stades på IOC-sesjonen i Mumbai. Foto: Geir Olsen / NTB

– Kor viktig er det å ha ei tidsavgrensing for presidenten?

– Den vart innført i samband med ein omfattande revisjonsprosess når det gjeld styresett-spørsmål. Så den er der framleis.

– Og kor viktig er det?

– Det er sikkert litt ulikt syn på det, seier Kloster.

President i Noregs idrettsforbund, Zaineb Al-Samarai, påpeikar at det er viktig at internasjonale idrettsorganisasjonar har klare og føreseielege styringssystem.

– NIF meiner at tidsavgrensingar er eit av mange gode verktøy for å sikre godt styresett i internasjonal idrett. Dersom tidsavgrensingar skal endrast i denne typen organisasjonar, bør det liggje føre gode grunngivingar for det. Per no ligg føre det ikkje noko konkret forslag til ei slik endring, heller ikkje ei grunngiving, seier Al-Samarai.

NIF er ikkje ein del av IOC, ettersom IOC ikkje er ein medlemsorganisasjon, og dei har dermed ikkje stemmerett i denne saka.