– Det her er absolutt ikke bra. Når sykkelforbundet tar penger fra kvinnerittet for å finansiere rittene for herrene så er det ganske kritikkverdig, sier Helleland (H).

Onsdag ble det ble kjent at sykkelforbundet skjulte en millionkontrakt fra Ladies Tour of Norway. Kontrakten viste at kvinnerittet hadde krav på milliontilskudd fra sykkelforbundet, som i stedet har fordelt disse pengene mellom to herreritt og NM.

– Nå begynner det å avtegne et bilde der hemmelighold ser ut til å være virkemiddelet for å få gjennomslag for sitt synspunkt, sier Helleland.

Svekket tillit

Helland er klar på at de tillitsvalgte i sykkelforbundet må komme med sine synspunkter og at all informasjon legges på bordet.

– Det er idrettsdemokratiet selv som må beslutte hva man gjør videre. Men det er ikke bra for tilliten til sykkelforbundet. Nå må de selv sørge for å få all informasjon på bordet, og så har man en stor jobb foran seg for å bygge tillit igjen.

Kulturministeren håper forbundet nå tar alvoret innover seg.

– Det viser at det ikke er likeverd mellom kvinnelige og mannlige idrettsutøvere, og slik kan man ikke fortsette. Da må man ta et oppgjør med de holdningene, sier Helleland.

– Det viser seg nå at det fortsatt er en lang vei å gå i enkelte av forbundene.

–Mer nyansert

EN GLIPP: Sykkelpresidenten mener det hele var en glipp men mener de ikke har prøvd å skjule kontrakten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen mener kulturministeren ville svart annerledes om hun hadde kjent til hele bildet. Han mener det er mer nyansert enn som så.

– Vi har faktisk vært en medeier her, så hvorfor skulle vi bevisst hemmeligholdt kontrakten når vi faktisk er den del av eierskapet? Og det er jeg ikke sikker på om hun vet, sier han.

– Har dere vært flinke nok til å likebehandle kvinnelige og mannlige utøvere?

– Det har vi nok ikke alltid vært. Men i det sykkelpolitiske dokumentet vi har, så er det helt klart at vi er veldig opptatt av at kvinner og menn skal likebehandles. Og jeg forventer at dette skjer i hele vår organisasjon, svarer sykkelpresidenten.