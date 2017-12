Helleland legger press på idretten etter NRK-undersøkelse

– Sånn skal det ikke være, utbryter Helleland.

– Når jeg er rundt internasjonalt, er jeg opptatt av å fortelle at vi er heldige i Norge, fordi jenter og gutter har like muligheter til å delta i idrett. Men når det kommer til toppidretten, så er det fortsatt for store forskjeller, legger hun til.

NRK fortalte søndag at norske toppidrettsmenn tjente drøyt 100 millioner mer enn norske toppidrettskvinner i 2016. En rekke idrettsprofiler er rystet over de ekstreme forskjellene, noe kulturministeren forstår godt.

– Noen av Norges mest kjente og folkekjære profiler er kvinner, og at ikke da lønnen er lik som guttenes, det er gammeldags, fastslår Helleland, og fortsetter:

– Jeg kan ikke forklare det. Det er egentlig ganske uforståelig.

Er det likestilling i toppidretten? Ekspandér faktaboks NRK har i flere måneder undersøkt om det er likestilling i toppidretten.

Funnene viser at norske toppidrettsherrer tjente over 100 millioner kroner mer enn norske toppidrettskvinner i 2016.

Tallene inkluderer idrettsrelaterte inntekter, altså eventuell lønn fra klubb, eventuelle bidrag fra forbund, premiepenger, sponsormidler og stipender. Inntekter fra annen næringsvirksomhet er ikke regnet med.

Det er 55 menn og 55 kvinner med i undersøkelsen.

Idrettene som er valgt ut, er fotball, håndball, ishockey, golf, friidrett, langrenn, alpint, skiskyting, snowboard og svømming.

I lagidrettene består utvalget av startoppstilling i forrige tellende kamp. I de individuelle idrettene består utvalget av eliteutøvere.

Noe av inntektsforskjellene kan forklares ved at herrene har prestert litt bedre. Ser vi på OL-, VM-, og EM-gull, så har mennene i utvalget totalt 91 triumfer. Kvinnene har 70.

Svenske SVT og finske YLE har gjort tilsvarende undersøkelser i sine land.

Resultatene publiseres nå i en artikkel- og reportasjeserie.

«Utdaterte tall og forskjellsbehandling»

Hun reagerer også på skjevfordelingen når det gjelder hvor mange kvinner og menn det er på landslagene i mange av de individuelle idrettene i Norge. Langrenn har eksempelvis 16 elitelandslagsplasser til herrer, men bare åtte til kvinner.

– Det viser at det fortsatt er en vei å gå, men det er mange særforbund som nå har dette helt øverst på sin agenda, og som forstår at vi som publikum og TV-seere forventer å se mer av kvinner fremover, sier Helleland, som ønsker endringer snarest:

– Jeg håper at vi står ved et tidsskille nå. At vi kan legge dette bak oss, de gamle utdaterte tallene og forskjellsbehandlingen, og at vi fremover ser en mer moderne innretning innenfor idretten.

Etterlyser tydelige krav

Helleland påpeker at både sponsorer, media og idretten selv har sin del av ansvaret for at det blir mer likestilling i toppidretten.

– Idretten må gå inn og stille tydelige krav, og så må sponsorene skjønne at det lønner seg å investere mer i de kvinnelige utøverne, forklarer ministeren.

– Og ikke minst er det viktig at media er flinke til å dekke også arrangementer med kvinnelige idrettsutøvere, og at vi som publikum sier fra, avslutter hun.

Tvedt: – Urimelig

– Vi idrettsforbundet jobber hver eneste dag med den delen av dette som vi kan styre over, sier idrettspresident Tom Tvedt.

– Hva er det som er galt?

– At vi har våre forbilder, og gutter og jenter skal være likt behandlet. Håndballjentene er store forbilder. At de ikke skal tjene like mye som gutta, har noe å med sponsorer og penger og inntekter å gjøre, og det synes jeg er urimelig, sier Tvedt.

Han mener norsk idrett er tydelig på dette.

– I det idrettspolitiske dokumentetet som hele den norske idretten har samlet seg bak, er vi klare på at vi skal jobbe for likhet mellom gutter og jenter. Jeg er enig med kulturministeren, seier Tvedt.

Men det er særforbundene som har ansvaret for den organiserte aktiviteten.

– Ved at vi oppfordrer til å arbeide for likestilling, er det et klart budskap. Likt skal vere likt.

Mer åpenhet

Stortingspolitiker Hege Haukeland Liadal (Ap) synes heller ikke det er greit at det er såpass store inntektsforskjeller.

IKKE GREIT: Stortingspolitiker Hege Liadal synes ikke det er greit at kvinnelige toppidrettsutøvere tjener mindre enn de mannlige. Foto: PETER MYDSKE

– Dette er noe særforbundene spesielt må være med å ta ansvar for, mener hun.

I tillegg til press på særforbundene, ønsker Liadal mer åpenhet.

– Jeg mener at vi skal vise åpenhet om pengepremiene og vise åpenhet om lønnsforskjellene, slik at man aktivt går inn og jobber for å utligne det, sier politikeren, og fortsetter:

– Så sier det seg selv at sponsorer og andre private gaver kan vi ikke bestemme fra politisk hold, men vi kan gi beskjed om at det ikke er greit at pengepremier er ulike og at det er store lønnsforskjeller.