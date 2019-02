Helleland gir ikke opp presidentkampen: – Siste ord er ikke sagt

– Internasjonal idrett som ikke går inn for å bekjempe doping har ingen fremtid. Både utøverne og vi som idrettssupportere fortjener en ren sport. Siste ord er ikke sagt i denne saken. Jeg kommer til å kjempe videre, sier Helleland, som har vært WADAs visepresident i litt over to år.

Onsdag ble Witold Banka, som i fjor sommer lanserte sitt presidentkandidatur, valgt til kandidat i en avstemning i Europarådet i Strasbourg. Han fikk 28 av de 49 stemmene, mot 16 for Helleland.

– Europa har valgt meg som offisiell kandidat til posten som president i WADA. Det er en stor ære for meg, skrev Banka selv på Twitter da det ble klart.

Helleland mener at hennes kamp for dopingbekjempelse til slutt kostet henne Europa-kandidaturet.

– Jeg har ikke valgt en enkel vei ved å tale IOC og Russland midt imot. Det får konsekvenser. Men for meg handler det om å gjøre det riktige og ikke bare ta den enkle veien for å bli valgt til president, sier Helleland.

– Ønsker å berge internasjonal idrett

Innstillingen må godkjennes av Europarådets ministermøte før Banka offisielt utnevnes til kandidat, men ifølge NTB anses det som en formalitet.

Helleland mener hun har stor støtte også utenfor Europas grenser.

– Jeg har et veldig godt samarbeid med de vestlige demokratiene i Europa, USA, Canada og Australia, sier Helleland.

Hun mener hun er langt fra alene om at idretten står på randen til krise, dersom noe ikke gjøres.

– Det er mange nasjoner som ønsker en endring. De ønsker et styrket lederskap, rett og slett for å berge internasjonal idrett, sier Helleland.

MARKERT SEG: Linda Hofstad Helleland har markert seg som visepresident i WADA. Her er hun sammen med idrettspresident Tom Tvedt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Åpner for en plass i styret

Det er fortsatt fire kontinenter som skal foreslå sin kandidat før selve presidentvalget avgjøres i november. Skulle Banka bli etterfølgeren til skotske Craig Reedie i presidentstolen, er Helleland åpen for å samarbeide.

– Jeg er absolutt åpen for å sitte i et styre. Det er saken som er viktig, så får vi se hvem ledelsen ønsker å ha med seg videre, sier Helleland.

Hun er klar på at det viktigste for henne ikke er å få presidentvervet, men at det gjøres endringer.

– Det viktigste for Norge og meg er at våre verdier vinner frem. Det viktigste er ikke at jeg blir valgt til president, men at vi får en president som kjemper for mer uavhengighet, åpenhet og demokrati, der ikke alt blir avklart på bakrommet, sier 41-åringen.