Helland spår stor framtid for Haalands LSK-fetter: – Trur han blir ordentleg god

Fortsatt håp for Zucca og Wild

Mats Zuccarello og Minnesota Wild holdt unna til 4-2-seier over Vegas Golden Knights og reduserte til 2-3 i kamper i 1. runde av NHL-sluttspillet i ishockey.



Wild måtte vinne kampen for å holde liv i sluttspilloppgjøret, og de må også vinne de to neste kampene også for å ta seg videre i sluttspillet. Zuccarello fikk 15.32 minutter på isen og hadde assist til 1-1-scoringen.