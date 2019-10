Helland snakker ut etter sensurintervjuet: – Det var komisk

Det var fredag ettermiddag, da NRK intervjuet Pål André Helland, at Trond Alstad, RBKs mediesjef, brøt inn og stanset intervjuet.

Det skapt en rekke sterke reaksjoner. Mange oppfattet Rosenborg-lederens intervju-stans som ren sensur. Dagen etter rykket klubbens daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, ut, blant annet i NRK, og beklaget opptrinnet.

I dag snakker Pål Andre Helland for første gang ut om det som skjedde i Lisboa.

– Jeg synes det var litt komisk, men det går nå greit. Jeg hadde ikke hatt noe problem med å svare på et spørsmål og det tror jeg Trond vet også, sier han til NRK.

AVRBYTER: Her avbryter Rosenborgs medieleder Trond Alstad med Pål André Helland fordi han ikke likte at det ble stilt spørsmål om Michael Karlsens RBK-kritikk. Du trenger javascript for å se video. AVRBYTER: Her avbryter Rosenborgs medieleder Trond Alstad med Pål André Helland fordi han ikke likte at det ble stilt spørsmål om Michael Karlsens RBK-kritikk.

– Kan se dumt ut

– Skal ikke RBK være en klubb med åpenhet, der det er lov å snakke om alt?

– Jo, det skal vi være. Vi må passe oss som klubb at vi ikke går for langt bort fra det som er hjørnesteinene i klubben og det klubben er tuftet på. Når det har vært så mye negativt som det har vært det siste året, får folk opp guarden. Da gjør man kanskje ting i beste mening, men tar litt forhastede beslutninger. Det kan se veldig dumt ut. Trond gjorde det i beste mening – for å beskytte meg og klubben, men han burde ikke ha gjort det.

– Du trenger ikke medierådgiver?

– Rådgiver trenger jeg sikkert av og til, men jeg skal alltid klare å svare for meg.

– Har dere tatt et steg vekk fra åpenheten som preget klubben før?

– Det er lettere når du blir overøst med positivitet enn når fokuset er mer negativt. Det er litt dobbeltmoralsk. Vi må være like åpne i motgang som i medgang.

ETTERTRAKTET MANN: Det var mange som ville snakke med Pål André Helland om fredagens NRK-intervju i Lisboa. Her får Dagbladets Tore Ulrik Bratland svar på sine spørsmål. Foto: Harald Thingnes / NRK

– Kutt

Bakgrunnen for at NRKs intervju med Helland ble stanset av Trond Alstad i Lisboa fredag, var følgende tweet:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Alstad mente at Ranheim ikke burde ha lagt seg opp i laguttaket til storebror RBK.

– Kutt, vi snakker ikke om «Micke» Karlsen og hva han (Helland) mener om Ranheim, sa Alstad, mens kameraet gikk.

– Skal han ikke få svare på det, spurte NRKs journalist Johannes Børstad.

– Nei, han svarer ikke på det. Ranheim skal ikke legge seg opp i laguttaket til Rosenborg, sa Alstad.

Kritiske eks-spillere

Det fikk blant annet RBK-legende Roar Strand til å skrive følgende på Twitter:

«Rystet over NRKs sportsinnslag i dag hvor Alstad avbryter Helland i intervju. Håpløst at en organisasjonssjef legger munnkurv på spillere. Hvor er åpenheten? Pinlig!»

Jahn Ivar Jakobsen la til:

– Jeg synes ikke noe om at ledere, verken i fotballen eller noe annet sted, opptrer på denne måten. Hvis klubbkulturen er så skjør og svak at man ikke tåler at spillerne uttaler seg, så har man et problem, sa «Mini» til NRK.

Pål André Helland hadde også et annet tema å snakke om i dag, nemlig fremtiden i Rosenborg. Driblefanten har fått lite spilletid denne sesongen.

Etter å ha passert sin 200. RBK-kamp sier han at han «gjerne tar 500 til», men:

– Jeg har kontrakt i et år til og er ekstremt glad i Rosenborg. Jeg blir hvis jeg ser muligheter til å få spilletid, sier han til NRK.

– Har du tillit?

– Jeg har tillit som menneske, men ikke så mye tillit på banen akkurat nå.

Søderlund: – Fin opplevelse

En annen som «snakker ut» i dag er Alexander Søderlund. Rosenborg-spissen ble filmet på tribunen mens han sang «hater Molde by» sammen med supporterne etter å ha blitt utvist i søndagens 3–1-seier mot Molde.

PROVOSERTE: Alexander Søderlund ble utvist i seieren mot Molde. Etterpå sang han «hater Molde by» sammen med fansen i Kjernen på tribunen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Også det har skapt reaksjoner.

– Hvordan var det å synge til fansen i går, Søderlund?

– Det var greit, det. Det var en fin opplevelse da vi vant til slutt.

– Det blir alltid noen reaksjoner når man synger «hater». Hva tenker du om det?

– Det var bare en sang, det er ikke noe man mener. Man må tåle litt. Hvis det er tungt for et Molde-hjerte, kan de bare legge det av seg. De synger at de hater Rosenborg også.

– Så å hate er greit å bruke som terminologi i fotballen?

– Ja. Det er ikke sånn at jeg hater Molde. Det er bare en sang, ikke noe seriøst.

– Er de lett krenket?

– Jeg vet ikke hva folk sier, jeg, men det har de vært tidligere i hvert fall. Jeg får bare beklage så mye til de som ble krenka.

– Men du hadde det gøy?

– Jada, vi koste oss. Gutta sto på, vi vant kampen og det var utrolig artig å være med på.

Pål André Helland er ikke spesielt bekymret over Søderlunds opptrinn under Molde-kampen søndag:

– Alle som er sånn tålelig oppegående forstår at det ikke er et hat på linje med det som foregår mellom Israel og Hamas. Det er et idrettslig hat, og det skal det være for å få spenning. Man trenger oppgjør som Lillestrøm-Vålerenga og Molde-Rosenborg som setter litt fyr på norsk fotball. Ingen moldensere trenger å bekymre seg for at Søderlund tar med seg bensin og en lighter og tenner på byen Molde, sier han til NRK.