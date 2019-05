Helland om RBKs tøffe tid: – Bedritent, smertefullt og mange netter uten søvn

Se alle eliteserielagene i aksjon i 2. runde av cupen her.

29-åringen, blant Rosenborgs nøkkelspillere i en årrekke, er vant til at det flyter litt bedre i mai måned enn det gjør akkurat nå. Ikke bare gjør laget det dårlig. Han erkjenner selv at han ikke er der han selv vil være formmessig.

Kanskje var det derfor han sparket hardt til reklameskiltene en del ganger etter et titalls innlegg på den siste treningsøkten før onsdagens cupkamp mot tredjedivisjonslaget Tiller.

Etter treningen var det Helland som så mest skuffet og preget ut av samtlige spillere som tuslet av gresset.

– Må fikse dette

Inne på Lerkendal forteller Helland om en svært tung tid.

– Det er vondt, selvfølgelig. Man er vant til å vinne i Rosenborg og det er krav til å vinne på riktig måte. Det er bedritent, smertefullt og mange netter uten søvn som følge av at vi ikke får det til, rett og slett. Dette må vi få fikset, sier han til NRK.

For trønderne har bare ni poeng på like mange kamper i årets seriespill. Storspillet har manglet både hjemme og borte. Selv om Mjøndalen ble slått 3-2 søndag, er det ikke mye glede å spore i ansiktet på Helland.

Det handler vel så mye om hva som ble levert foran Lerkendal-publikummet. Mange vil trolig hevde at Rosenborg var heldige som ikke røk på nok et poengtap i den kampen.

TUNGT: Oppturene har vært sjeldne for Horneland og Rosenborg denne sesongen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Helland sier laget ikke har pratet all verden om det som ble levert da. De har slått fast at tre poeng var bra og sårt tiltrengt, men spillerne var ikke fornøyd med hvordan de fremstod.

Når NRK spør om han ikke kan sette ord på hva som mangler i dagens Rosenborg-mannskap, med en rekke titler i beltet, svarer han slik:

– Nå tror jeg at folk føler seg tunge fordi situasjonen tynger. Man blir litt «kvalt» over at det er en totalt uvant situasjon for folk å være i. Kanskje har man vært det før, men det er mindre klubber, hvor du går under radaren om det går dårlig.

– Her så vil de ha hodene til noen på en blokk når det går dårlig. Mediene søker konflikt i spillergruppa og innad i klubben. Sånn er det i Rosenborg. Så går man og tenker enda mer på det. Så blir man kanskje kvalt i det hele, sånn at man ikke får frigjort seg som man skal når man spiller kamp, sier han.

– Den eneste medisinen er å vinne kamper og få situasjonen på avstand slik at man får litt fred igjen.

Avgjørende kamper før landslagspausen

Det kan ta tid før Helland og Rosenborg-spillerne får situasjonen på avstand. For det forventes at cupkampen mot Tiller onsdag blir en enkel gjennomkjøring.

En rekke profiler hviles fra Rosenborgs side. Helland er blant dem basert på tirsdagens treningsøkt.

Så venter Brann i Bergen søndag. En knalltøff kamp mot Lars Arne Nilsens menn, som for alvor har begynt å finne formen med tre strake seire. Det kan bli enda tyngre dersom klubben tar fatt på landslagspausen uten et godt resultat der.

UNDER PRESS: RBK-trener Eirik Horneland sier det handler om å se det store bildet og å aldri gi opp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

RBK-trener Eirik Horneland sier laget hans ikke har gjort veldig mye på de to dagene siden kampen mot Mjøndalen søndag. Han har konkludert med at det gjorde godt å vinne og at det er det som kan gi laget en «boost» for å snu den vonde trenden.

Når NRK viser til at Helland åpenbart ikke har det helt godt i den situasjonen Rosenborg er i nå, og spør hvordan han jobber for å løfte spillerne mentalt, svarer Horneland:

– Det handler om å få gode opplevelser på feltet og i kamp. Og evne å stå gjennom det i tunge tider. Klarer du det, blir du sterkere på sikt. Det handler om å aldri gi seg, sier han.

– Tabellen lyver ikke

André Hansen og Mike Jensen har et litt mer avslappet syn på dagens Rosenborg-situasjon. Begge erkjenner imidlertid at de ikke har levert bra nok.

– Men jeg tror de fleste forstår at det er viktig for oss å ta tre poeng nå. Tabellen lyver ikke. Så håper vi det skal bli litt mer enn tre poeng etter hvert, sier Jensen.

– Men dette påvirker deg. Man er ikke tilfreds med det man leverer. Det kan påvirke humøret. Men så er det bare å fokusere på neste oppgave.

SAMLET: RBK-målvakt André Hansen sier stemningen i garderoben fortsatt er god, til tross for mye motgang. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Hansen føler at Rosenborg er godt samlet internt. Han vet at de har mer enn nok av utfordringer å jobbe med, men også at det – de mange utfordringene – er givende i hverdagen.

– Men selvfølgelig har det vært tyngre en periode nå. Mye kritikk, mye berettiget. Vi har ikke levert god nok fotball over lang tid. Det har jeg forståelse for. Men internt føler jeg vi er godt samlet og så må man klare å beholde roen når det har buttet imot i innledningen, sier RBK-keeperen.