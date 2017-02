Helland om Lagerbäck: – Han kan utrette mirakler

– Det blir spennende. Han utrettet mirakler med Island, sier Helland til NRK etter offentliggjørelsen av Lars Lagerbäck som ny norsk landslagssjef.

I sommer ledet Lagerbäck Island til en sensasjonell kvartfinale i fotball-EM. 68-åringen har også tidligere ledet Sverige i over ni år – frem til 2009.

– Alle vet hva han har utrettet med Sverige og Island, forteller spilleren, som sanmmenliger Lagerbäck med Drillo.

Jarstein tror Lagerbäck vil tilføre spillergruppa ro. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Han gjør det veldig vanskelig for andre å angripe. Det er veien å gå, mener han.

Jarstein: – Stabilitet og ro

En fornøyd Rune Almenning Jarstein er i likhet med Helland svært fornøyd med valget av Lagerbäck.

– Han er sikkert en veldig dyktig trener. Det er et godt valg, sier han.

Hertha Berlin-målvakten tror svensken kan tilføre ny stabilitet og ro blant spillerne.

– Jeg tror det er bra at NFF har valgt en trener som er tydelig på det han vil. Det viktigste er å få på plass litt stabilitet og tro i gruppa nå. Jeg er veldig fornøyd med valget, kommenterer han.

Norge har hatt en svært tøff start på VM-kvaliken, men under pressekonferansen med Lagerbäck utelukket han ikke at det skulle være mulig å bli nummer to i gruppen. Jarstein tror at den nye landslagssjefen kan gi spillerne et nytt løft.

– Jeg har fortsatt troen på at vi kan greie det. Det er klart at det blir vanskelig, men det er muligheter, sier han.

– Blir det et nytt Norge vi ser fremover?

– Ja, det kommer til å være en veldig motivert gruppe nå for å snu den negative trenden. Jeg tror han kommer til å være klar på det han ønsker, og så blir det opp til oss spillerne å levere på banen.

– Sjansen for å nå VM finnes definitivt Du trenger javascript for å se video.

– Han har fått resultater

Molde-spiller Vegard Forren legger vekt på Lagerbäcks resultater med hans tidligere lag når han kommenterer ansettelsen.

– Det høres ut som et spennende valg. Det handler om å få resultater, og det har han vist ved tidligere anledninger at han kan få. Han har fått lag til mesterskap, og det er det vi alle ønsker, sier han.

Nürnberg-midtstopperen Even Hovland har en mer avventende holdning til treneransettelsen.

Vegard Forren håper på nye mesterskaper under treneren. Her sammen med Martin Linnes. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Tiden vil vise om det er rett trener, det blir avhengig av resultatene. Gjør vi det bra, sitter han lenge, hvis ikke blir det en kort periode. Men det blir spennende å se, sier landslagsspilleren.

André Hansen har ikke noen lang merittliste på landslaget, men håper å få vist seg frem for den nye sjefen.

– Det er en ny trener og nye muligheter, sier han.

– Han har fått resultater. Og det er det viktigste. Det har ikke vi. En ting er Island, men han har også bra resultater med Sverige, påpeker RBK-spilleren.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er først og fremst fornøyd med endelig å få på plass en ny landslagstrener.

– Det er uansett navn viktig at vi har fått en ny trener. Vi vet det er en bra trener.

– Vi ønsker ham hjertelig velkommen og lykke til og så skal vi hjelpe til så godt vi kan, understreker han.

– Ligner på Drillo

NRKs fotballekspert Lise Klaveness er i likhet med de fleste andre som har kommentert ansettelsen fornøyd med valget. Hun påpeker imidlertid at NFF ikke har valgt en dristig og visjonær trener-type.

– Han er heller ikke nødvendigvis en Drillo-type. De likner riktig nok mest på hverandre, og det er det vi i Norge har suksess-assosiasjoner til, sier Klaveness.

Lagerbäck har skrevet under på en treårsavtale med NFF og tar over det norske landslaget fra og med i dag.

Les også: Sverige om Lagerbäck: – Det er synd for oss