Helland kom frå benken og avgjorde: – Første scoringa med hovudet sidan 2015

Rosenborgs første heimesiger

Med 3-0 over Strømsgodset har Rosenborg no gått fire kampar utan tap sidan Trond Henriksen overtok som mellombels trenar.



Alle måla i kveld kom i andre omgang, og innbytar Pål André Helland var involvert i alle. Først heada han inn eit overlegg frå Gjermund Åsen, så leverrte han til Kristoffer Zachariassen som sette inn det andre.



På overtid heada Torgeir Børven inn sitt aller første for Rosenborg, etter frispark frå Helland.



Det betyr at Rosenborg er på tredjeplass på tabellen før kampane søndag.