8. august. 19 år gamle Helene Rønningen står og småhopper nede på det blå dekket på Olympiastadion i Berlin.

Det er knyttet spenning til hva ungjenta kan oppnå på 100-meteren i EM. Etter en viss stagnasjon i 2017, har hun igjen vist stor framgang i 2018.

I Bislett Games løp hun først 100 meter på 11,34, riktig nok i litt for mye medvind til at det kunne bli godkjent som personlig rekord. Så løp hun 200 meter på 23,27, som da var ny norsk rekord (senere slått av Line Kloster).

Men da det norske sprinthåpet kryper sammen i startblokka i Berlin, vet hun noe ikke så mange andre vet. Hun har en skade i foten som gjør at det i praksis er umulig å løpe fort nok til å avansere fra forsøksheatet.

– Det var litt vondt, men jeg valgte å gå på smertestillende for å dempe det litt. Men jeg kjente det litt under oppvarmingen og da jeg sto og hoppet før jeg gikk ned i blokka. Så det ble litt «å nei, å nei, nå skal jeg løpe, og jeg har litt vondt». Men jeg tenkte «samma det, det kommer ikke til å bli noe verre, så det er bare å gønne, og så får det bli det det blir», sier hun.

Klarte ikke å gå

Det blir åttende- og sisteplass i heatet på 11,70 sekunder, akkurat som det realistisk sett var grunn til å frykte.

Problemene startet en måned før EM. Helene Rønningen begynte å kjenne smerter i hælen når hun trykket til på spenst- og løpsøkter.

– Jeg tenkte at jeg bare hadde landet feil på en spenstøvelse og at det ville gå over, sier hun.

Det gikk ikke over. I stedet ble det adskillig verre. 18. juli vant hun først 100-meteren i sommerstevnet på Bislett. Så vant hun 200-meteren, men det hadde sin pris.

– Etter den, klarte jeg ikke å gå på foten. Det kom bare «schmækk», så var det utrolig vondt. Så da skjønte jeg at det var litt verre enn det jeg trodde. Så fikk vi hjelp av Olympiatoppen, og fikk vite at det var «plantar facitt», forteller Rønningen.

Hun sitter sammen med NRK midt i Asker sentrum. Sesongen tok en brå slutt etter EM i Berlin, der hun riktig nok også tok med seg forsøksheatet på 200-meteren før hun reiste hjem.

SMILTE, TROSS ALT: Selv ikke lykkesmykket kunne hjelpe en skadet Helene Rønningen i EM, men hun reiste likevel hjem fra Berlin med mye god læring. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Usikkerhet

«Plantar facitt» er en belastningsskade i foten. Det ligger i sakens natur ved en belastningsskade at hvis belastningen fortsetter, blir skaden i hvert fall ikke bedre.

Dermed kom «off season» raskere enn håpet og ønsket. Hun har for så vidt brukt pausen godt. Da hun uansett ikke kunne trener og konkurrere, kvittet hun seg med et annet problem i samme slengen.

– Jeg tok med mandeloperasjonen når jeg først ikke kunne trene. Jeg har slitt mye med vondt i halsen og halsbetennelser veldig lenge, forteller Helene Rønningen.

Hun har så vidt begynt å røre på seg igjen. Foreløpig er det rehabilitering av skaden som står på programmet. For nøyaktig to måneder etter at det virkelig smalt, er ikke problemet borte, selv om det er bedring.

– Akkurat nå går det egentlig veldig bra. Jeg har ikke kjent så mye i det siste. Det går bra å jogge og løpe litt rolig, men jeg har ikke fått startet med spenst ennå. Men det lover bra, sier hun.

Samtidig legger hun ikke skjul på at usikkerheten ligger der, blant annet fordi det ikke finnes noe fasitsvar på hvordan skaden skal leges.

Medisinen er i øyeblikket ganske enkel: tå hev-øvelser og tøying.

– Det er jo litt usikkerhet. Nå skal jeg starte om et par uker med ordentlig oppkjøring. Da vet jeg ikke om jeg kan kjøre alle de spenstøvelsene jeg vil kjøre og om jeg kan løpe fort med piggsko, det vet jeg ikke ennå. Det må tiden vise. Men jeg tror det skal gå bra, og jeg kan jo løpe mye, selv om jeg ikke kan løpe med piggsko, påpeker hun.

Ferdig på skolen

Håpet er naturligvis at høsten skal bli, bokstavelig talt, smertefri. 4. september fylte Helene Rønningen 20 år og hun er innstilt på å ta store steg de neste årene.

Første mål er å kvalifisere seg for sitt første VM neste år. Så følger en OL-sesong og en ny VM-sesong. Med normal utvikling for en sprinter vil Helene Rønningen nå sitt toppnivå omtrent da.

Ser man bort ifra fotskaden, ligger det meste til rette. Hun gjorde for eksempel unna videregående i vår.

– Det betyr egentlig ganske mye. Når du går på videregående er det mye obligatorisk, og det tar mye energi med eksamen og det å være på skolen. Når jeg ikke har skole, kan jeg trene morgen og kveld, og legg opp til at jeg får nok restitusjon mellom øktene, påpeker hun.

VM-VEIEN: Helene Rønningen blir Sverige-pendler for å bli en bedre sprinter. Det skal gi henne billett til VM i Doha neste år. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Skal pendle til Sverige

Samtidig har hun fått ny trenger og ny treningsgruppe. Treningsgruppa holder til i Sundsvall i Sverige, og består foruten Rønningen av fem gutter. Hun blir med andre ord pendler.

Allerede denne sesongen har hun brukt Håkan Andersson som rådgiver. Det har vært så vellykket at det var naturlig å utvide samarbeidet.

– Det er veldig viktig med nye impulser. For hvis du blir i det samme sporet, så er det vanskelig å utvikle seg. Det er alltid lurt å få litt nye øvelse, ny stimuli, nye råd, nye måter å tenke på for å stimulere kroppen til å gjøre de riktige tingene.

– Kan du gi et eksempel på ny stimuli fra Andersson?

– For eksempel måten å sitte i blokka på. Jeg har ofte bare sittet i blokka og vært klar til å løpe når skuddet går, men han har fått meg til på tenke på at hele kroppen skal være i spenning når du sitter i blokka, for å få mest mulig eksplosivitet. Det har funket veldig bra.

– Kan du bli den første kvinnelige sprinteren i en VM- eller OL-finale?

– Jeg må jo si ja til det. Det er jo det man sikter mot når man driver med toppidrett.

Nærmest til nå har Ezinne Okparaebo vært, da hun ble nummer ti i London-OL i 2012. Okparaebo har også den norske rekorden med 11,10, mens Rønningen står med pers på 11,46.

Helene Rønningen har med andre ord noe å strekke seg etter.