– Det var litt surt da jeg hørte om vinden, jeg må innrømme det. Men samtidig kan du ikke gjøre noe med det uansett. Jeg måtte bare omstille, sier Rønningen.

Hun snakker om den fenomenale 100-meteren på Bislett torsdag ettermiddag. Tiden 11,34 var soleklar personlig rekord og under EM-kravet. Dessverre var det 2,5 sekunder medvind, 0,5 for mye til å få tiden offisielt godkjent.

En halvtime senere viste 19-åringen at hun kan kunsten å omstille.

23,27 var ikke bare klar personlig rekord og under EM-kravet. Det var også tre hundredeler bedre enn Ezinne Okparaebos norgesrekord.

Denne gangen med lovlig vind.

– Utrolig kult

Dermed er Helene Rønningen både EM-klar og norgesrekordholder.

– Det er helt uvirkelig, jeg hadde ikke sett det for meg i det hele tatt. Utrolig kult. Jeg hadde ikke tenkt på norsk rekord i det hele tatt, faktisk, sier hun.

– Jeg hadde et håp om EM-kravet, for det visste jeg at jeg hadde inne hvis jeg fikk det til å klaffe. Men norsk rekord, det var et stort steg for meg, sier hun til NRK.

– Hva anser du som din beste distanse?

– 200 meter. Akkurat nå er det 200, selv om jeg har lyst til å si 100, smiler hun.

EM-KLAR: Helene Rønningen (19) kan begynne å forberede seg til EM i Berlin i august. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Satt tilbake av sykdom

Rønningen mener det er mentale årsaker til at hun plutselig også behersker 200.

– Akkurat på 200 tar jeg det har litt med innstilling i hodet å gjøre. Før har jeg syntes at 200 er så utrolig langt. Det har vært «å nei, må jeg løpe 200, det er så langt, jeg blir så sliten i beina». Nå har jeg tenkt «samme det, du vet du blir sliten uansett, så ikke tenk på det». Det har gjort mye, bare å stille inn hodet riktig.

– Hvorfor har du tatt dette steget nå?

– I fjor hadde jeg et lite tilbakefall fordi jeg var mye syk. Så jeg har to gode treningsår, selv om det ikke gikk så fort i fjor i sesongen. Treningen har gjort at jeg har tatt et stort steg. Hvis jeg ikke hadde vært syk i fjor, hadde jeg tatt et lite steg. Nå blir det i stedet dobbelt, konstaterer hun.