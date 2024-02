Helén (33) hevdar ho blei trakassert under kamp: – Han pressa rumpa mi mot seg

– Vi står i forsvar, og det er ein spelar veldig tett bak meg. Vanlegvis ville eg ikkje reagert på det, men her tek han tak i hoftene mine og pressar rumpa mi mot seg.

Det fortel basketballspelaren Helén Snø Greenwood til NRK, etter at klubben ho er spelande lagleiar for, Kristiansand Pirates 1 i senior-serien, møtte eit anna lag til kamp i fjor.

Pirates har ikkje eige damelag, noko som gjer at Greenwood har valt å spele med menn.

I kampen i fjor skulle den kvinnelege basketballspelaren oppleve det ho omtalar som seksuell trakassering, truslar og hatkriminalitet.

Berre nokre dagar etter kampen, bestemde ho seg for å levere ein politimelding på den lokale politistasjonen. Noregs Basketballforbund tok raskt tak i situasjonen så fort dei fekk høyre om den, og sette i gong ei gransking av saka.

Ifølge Greenwood er saka framleis pågåande hos politiet. NRK har ikkje lykkast med å få svar frå politiet rundt statusen i saka.

– Eg starta å spela basket på slutten av barneskulen. Det var aldri rart å spele med gutane, fortel Greenwood. Foto: Privat

Finner ikkje dokumentasjon

Forbundet har ikkje funne dokumentasjon på at fleire av dei påståtte hendingane har skjedd i si gransking av saka.

«Undersøkingane har avdekka at det er kome eitt nedsettande tilrop frå tribunen, retta mot éin bestemt spelar. Dette tilropet er ei sterkt beklageleg åtferd som ikkje aksepterast. Hendinga blei varsla vidare til NBBF og blir teke opp med arrangørklubben»

«Utover dette er konklusjonen at det ikkje er dokumentert at dei påståtte hendingane om vald, truslar og seksuell trakassering har funne stad. NBBF vil derfor ikkje forfølge dette vidare».

Då Greenwood fekk lese rapporten reagerte ho med frustrasjon over å ikkje bli trudd.

– Man ikkje stole på forbundet. Man kan ikkje stole på dommarane eller trenerene. Beklagar. Det er kjempetrist, men per dags dato er det helt klart og tydeleg. Det er kjempefeil at de meiner at hendingane aldri har funnet stad.

Fem av kvinnene som speler basketball i Kristiansand. Helen Snø Greenwood ser du som nummer to frå høgre. Foto: Kristiansand Pirates

– Eg fekk eit par olbogar i ansiktet

Kampen som ledet til både politimelding og rapport frå forbundet beskriv Greenwood som ein svært fysisk kamp.

Ein kamp der ho meiner mostanderne nytta seg av stygge og farlege taklingar.

– Eg fekk eit par olbogar i ansiktet. Ganske kraftige olbogar, seier ho.

Ein av spelarane på motstandarlaget skal ha klappa henne på kinnet og sagt at ho ikkje høyrde heime i herrane sin liga, sidan ho berre var ei «lita jente».

Ifølgje Greenwood blei fleire på laget hennar overraska over kor hardt det gjekk føre seg. I pausen bestemde ho seg for å gå bort til trenaren på motstandarlaget for å seie ifrå.

Her forklarer ho at trenaren berre snudde seg og bad henne om å gå vekk frå sona hans.

– Medspelarane mine prøvde å stoppe dei ved å seie at dei måtte roe seg ned.

Då seier ho at dei vart møtt med eit enkelt: «Shut the fuck up».

NRK har vore i kontakt med trenaren, som ikkje ønsker å kommentere saka.

Gjekk frå sekretariatet

Tidlegare landslagsspelar og noverande Pirates-spelar, Jakob Baiden, sat i sekretariatet under kampen. I protest bestemde han seg for å forlate stasjonen undervegs i kampen fordi han ikkje kunne stå inne for det som skjedde ute på bana.

– Det eg såg, var at spelarane på det andre laget var unødvendig fysisk stygge med ho. Det var unødvendig. De var så mye større og sterkere enn henne. Det var også unødvendig fordi dei leia med så mykje poeng heile kampen, seier Baiden.

Han skjønte ikkje kvifor spelarane valde å gjere dette.

Basketballspelar Jakob Baiden sat i sekretariatet under kampen og reagerte på det han såg. Foto: privat

– Eg høyrde også at tilskodarane byrja å rope «ladyboy» etter henne kvar gong ho kom på banen, hevdar Baiden.

Det var då han reiste seg og gjekk. Han ville ikkje hjelpe til i sekretariatet lenger.

– Eg sa til trenaren på motstandarlaget etter kampen at eg hadde skamma meg viss det var mitt lag. Det er avskyeleg. Kvinnehat omringar oss, og menn kan ofte sleppe unna med slikt, meiner Baiden.

Hevdar spelar tok tak i hoftene

Hendinga som verkeleg fekk glaset til å renne over var då 33-åringen stod i forsvar i andre omgang.

Som nemnt innleiiningsvis hevdar Greenwood det var ein spelar som tok tak i hoftene og pressa rumpa hennar mot han.

Ho hevdar at dei to dommarane på banen lét det heile passere, og at ein av dei skal ha heldt seg for øyra då ein publikummar fleire gonger skal ha ropt det transfobiske utsegna «ladyboy».

NRK har vore i kontakt med begge dommarane. Dei ønskjer ikkje å kommentere saka.

Hela Snø Greenwood sit som nummer to frå høgre på nedste rekkje, saman med resten av Kristiansand Pirates 1 frå senior-serien.

– Eg ser på forbundet som feige

NRK var tidleg i kontakt med presidenten i Noregs Basketballforbund, Jan Hendrik Parmann.

Av omsyn til granskinga av saka, ville forbundet først ikkje uttale seg.

Like over nyårert kom den nemnde rapporten.

Den endelege slutninga, der forbundet ikkje har funne dokumentasjon for fleire av opplevingane til Greenwood og Baiden sine, har gjort dei begge svært frustrerte.

Baiden var så misnøgd med både det som kom fram i den endelege rapporten frå forbundet og korleis dei har handtert saka, at han bestemde seg for å skrive eit langt og ope brev til forbundet på Facebook, der han blant anna skriv dette:



«Eg har måtta revurdere om eg meiner det er forsvarleg å oppfordre andre til å ta del i idretten vår, om eg meiner det er forsvarleg å invitere spelarar til kamp der de kan utsettast for grove overtramp utan nokon form for konsekvens eller imøtekoming.»

– Eg ser på Noreg Basketballforbund som feige, seier Greenwood.

Forbundet på si side står ved sitt om at det ikkje er funnet noko bevis for at hendingane skal ha funne stad, og står fast ved at dei har gjort ei god gransking av saka.