Heldig Carlsen reddet remis :– Det største dramaet vi har hatt i VM

– Det så ut som Magnus hadde en dårlig dag på jobben. han kjempet infernalsk for å redde partiet. I dag var marginene kanskje litt på Magnus' side, sier pappa Henrik Carlsen til NRK.

Magnus Carlsen skulle igjen spille med hvite brikker i det sjette partiet av VM mot Fabiano Caruana. Hittil i VM har det ikke nødvendigvis vært en fordel å spille med hvite brikker. Slik ble det også i parti nummer seks.

Caruana presset og presset, Carlsen spilte delvis upresist, og spørsmålet ble etter hvert om Carlsen kunne redde remis eller ikke. Han byttet av en løper mot tre bønder og trodde det skulle holde.

– Det er nok der han feilberegnet, mente Carlsens manager, Espen Agdestein.

På et tidspunkt viste supercomputeren Leela 3 i fordel til Caruana, men han klarte aldri å finne vinsten. Dermed endte det remis. I den internasjonale sendingen satt Judit Polgár og var imponert.

– Han sitter over en bonde over, men har ikke mulighet til å vinne. Hvis det er sant, er det en fantastisk redning av Magnus, sier den tidligere toppspilleren.

KOMMENTATOR: Judit Polgár. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Nervedrama helt til det siste

Da 18 trekk var spilt, sto spillerne nesten helt likt, men etter hvert fikk Caruana en stor fordel.

– Fra trekk 22 til tidskontrollen (trekk 40) gjorde jeg en del feil, sier Magnus Carlsen.

– Det er det største dramaet vi har hatt i VM. Magnus sto best. Jeg trodde i hvert fall ikke at Caruana skulle spille på seier, sier Torstein Bae.

Til slutt klarte likevel Carlsen å redde remis på utrolig vis. han fikk byttet av nok brikker til at han til slutt klarte å sette opp det som kalles en festning. Ekspertene var fortsatt uenige om det var en festning, altså en stilling hvor det var umulig for Caruana å komme noen vei, men tiden viste at det holdt med et nødskrik for Carlsen etter over seks timers spill.

Trodde ikke på festninger

Dermed vant Carlsen på taktikken som Karjakin ofte spilte på i VM for to år siden. Festningen holdt til slutt.

For et par år siden sa Carlsen at han ikke tror på festninger. Det spørsmålet fikk han naturligvis på pressekonferansen etter partiet.

– Jeg visste jeg kom til å få det spørsmålet. Det er bra de eksisterer, ikke sant? sa Carlsen til latter fra journalistene.

– Nå tror jeg også på festninger, svarte Caruana.

Etter 80 trekk ble det remis, og stillingen er nå 3–3 i VM-kampen. Lørdag er det hviledag, og på søndag har Carlsen nok en gang hvite brikker.

