Heimefansen heilt stille da Eckhoff gjekk inn til siger: – Det har eg aldri vore borti før

Arteta tar over Arsenal

Arsenal melder på klubbens hjemmeside at Mikel Arteta tar over som manager i klubben. Spanjolen spilte i Arsenal fra 2011 til 2016, og har skrevet under på en kontrakt for tre og et halvt år.

– Dette er en stor ære. Arsenal er en av verdens største klubber, sier Arteta til London-klubbens hjemmeside.