Grindheim ferdig i Vålerenga

Vålerenga-kaptein Christian Grindheim (34) får ikke bli med Oslo-klubben videre etter sesongen. – Ingen lett avgjørelse, sier trener Ronny Deila.

Grindheim har spilt over 250 kamper for Vålerenga i løpet av to perioder (2005-07 og 2013-17). Kontrakten hans går ut etter årets sesong.