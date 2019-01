Skjelbred aktuell for RBK

Per Ciljan Skjelbred skal være aktuell for et comeback i Rosenborg, skriver TV 2.

31-åringens kontrakt med Hertha Berlin går ut til sommeren, og ifølge TV 2 har det vært kontakt mellom klubbene om en overgang.

Skjelbred har spilt for Hertha Berlin siden 2013.