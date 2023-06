Vil ha nasjonal tiltaksplan mot økonomiske barrierer

Det har vært mye fokus det siste året på at familier sliter med å betale for barns idrettsaktiviteter og at dette nå også gjelder en langt større del av befolkningen enn før.

Oslo Idrettskrets advarer norsk idrett om at organisasjonen ikke har vært god nok til å gjøre felles tiltak mot økonomiske barrierer i idretten. Derfor har de foreslått at det utarbeides en nasjonal tiltaksplan mot økonomisk barrierer i idretten.

Forslaget deres på Idrettstinget søndag var blant annet også at særidretter med barne- og ungdomsaktivitet lager egne regler og retningslinjer for omfang og kostnader i egen barne- og ungdomsidrett.

Kretsen ønsker kort sagt å dempe det de kaller en profesjonaliseringsgallop i idretten, noe som også innebærer økte kostnader. Også Trøndelag Idrettskrets har engasjert seg kraftig i tematikken.

- Økonomi som barriere er sannsynlig en av vårt tids største utfordringer, sa Zaineb Al-Samarai, en av de to presidentkandidatene, fra talerstolen.

Norges Fotballforbundet støttet et forslag om å utarbeide nasjonal tiltaksplan, men ønsker ikke det de kaller rigide regler for omfang og kostnader i egen barne- og ungdomsidrett. De peker på at klubber har ulikt utgangspunkt.

- Vi advarer mot endimensjonale og rigide krav, sa Leon Aurdal i Norges Fotballforbund fra talerstolen.

Oslo Idrettskrets foreslo at den nasjonale tiltaksplanen skal legges frem for diskusjon på Ledermøtet i 2024, og fremmes for vedtak til Idrettstinget i 2025.

Idrettstyret hadde en liten presisering til forslaget om nasjonal tiltaksplan og fikk støtte for dette.