Det meddeler Skiforbundet i en pressemelding grytidlig fredag morgen.

– Jeg hadde gledet meg til VM, men jeg kjenner det ikke fungerer slik det skal, så jeg reiser hjem og ønsker alle jentene og gutta lykke til, sier Weng.

Norges distansehåp har slitt det siste året etter at hun fikk OL i Beijing spolert av koronasykdom. På våren pådro hun seg en hjernerystelse som holdt henne i sjakk.

Weng var allikevel med sin mesterskaperfaring et medaljehåp etter to pallplasser inneværende sesong. Hun ble nummer tre på 10 kilometer fristil på Lillehammer og to opp monsterbakken i Tour de Ski.

– Det er en riktig avgjørelse av Heidi, i samråd med trener- og helseteam, å reise hjem nå når hun opplever at det ikke fungerer som ønsket, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad.

Ragnhild Haga reiser til Planica fredag. Hun har vært hjemmeværende reserve.

Det var forventet at Weng skulle være en av de fire kvinnene som går 15 kilometer fellesstart lørdag, samt 10 kilometer fristil og stafett til uken.

Klokken 09.00 er det pressekonferanse med resten av laget til 15-kilometeren. Der vil langrenssjef Espen Bjervig og landslagstrenerne Svarstad og Stig Rune Kveen være tilgjengelige. NRK vil være til stede.