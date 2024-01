Heidi Weng lå på sjetteplass i sammendraget før den siste Tour de Ski-etappen, men med en kanonetappe opp slalåmbakken gikk hun seg helt opp på andreplass.

– Akkurat i dag hadde jeg ikke troen på at det skulle gå så bra, sier Weng til NRK.

– Jeg kunne ikke hatt bedre uttelling. Det er som en seier for meg, fortsetter hun.

PALLJUBEL: Heidi Weng kom på Tour de Ski-pallen for syvende gang i karrieren. Foto: BILDBYRÅN

Samtidig erkjenner hun at fellesstarten gjorde det til en stressende reise opp slalåmbakken.

– Jeg liker egentlig jaktstart bedre. I dag følte jeg at jeg hadde panikk. Jeg ville være i front, men det kom utøvere fra alle kanter, sier Weng til Viaplay og innrømmer at hun ikke visste at hun ble nummer to sammenlagt.

For fjerde gang ble den siste etappen opp slalåmbakken gått som felless tart, i stedet for jaktstart. Weng er ikke den eneste som helst ville beholdt det gamle formatet.

– Jeg synes det burde vært den gamle jaktstarten, med åpning for å justere til fellesstart basert på værforholdene, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland og konkluderer:

– Jaktstarten skaper mer spenning.

Heidi Wengs pallplasser i Tour de Ski: Ekspander/minimer faktaboks 2013/14: Tredjeplass 2014/15: Tredjeplass 2015/16: Tredjeplass 2016/17: Førsteplass 2017/18: Førsteplass 2021/22: Tredjeplass 2023/24: Andreplass

Diggins vant sammenlagt

I Tour de Ski-sammendraget var det lite å gjøre med Jessie Diggins, som tok vare på forspranget sitt på 1.03 minutt til Weng og vant sammenlagt for andre gang i karrieren.

Diggins tapte mye tid mot slutten av bakken, og var helt ferdig da hun kriget seg over målstreken. Hun kom seg imidlertid raskt opp på beina og kunne juble for triumfen.

– Det var hardt. Det var virkelig hardt. Jeg er glad Touren er ferdig og for at jeg har klart det, sier Diggins til NRK.

– Presset har vært stort med den gule trøyen. Jeg har ikke sovet, og det har vært hardt for meg, erkjenner Diggins, som nå gleder seg til noen uker med hvile og masse pasta i Italia.

VANT TOUREN: Jessie Diggins vant Tour de Ski sammenlagt for andre gang på tre år. Foto: BILDBYRÅN

I mål var Weng 31,4 sekunder foran Diggins, og endte dermed 32 sekunder bak den amerikanske sammenlagtvinneren etter syv av syv etapper.

– Det er lett å tenke på sprinten i Toblach. Da ble Heidi nummer 31 og mistet muligheten til å ta bonussekunder, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om avstanden mellom Diggins og Weng.

Finske Kerttu Niskanen tok tredjeplassen sammenlagt.

Klinket til fra start

Før slalåmbakken var Weng én av ytterst få som gledet seg til den lange og bratte piningen.

Siden 2013 hadde Weng vært blant de tre beste opp bakken åtte ganger, så det var derfor et lite håp om sammenlagtseier for bakkespesialisten.

Uredd satte hun fart allerede i bunn.

– Det er måten å gjøre det. Det er bare å kjøre på. Jeg synes hun er utrolig offensiv når hun fører an i feltet, kommenterte NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Jeg hadde bestemt meg for å legge meg i front og holde hjulene i gang, sier Weng.

Norsk-amerikansk overraskelse

Sammenlagtkanonene holdt følge et stykke opp i bakken, men på det bratteste – der det var 24 prosent helling – var det bare norsk-amerikanske Sophia Laukli som holdt ryggen til Weng.

– Jeg gikk meg selv stiv, og det var så vidt det holdt. Halvveis kjente jeg at jeg gikk litt for offensivt. Jeg følte jeg hadde kontroll, men det hadde jeg ikke, forteller Weng.

Da det flatet ut på toppen, gikk Laukli for første gang rundt og forbi Weng. Den halvt norske kvinnen rykket ifra, og sikret sin aller første verdenscupseier.

– Jeg var overrasket da jeg kom i mål. Jeg tror det hjalp meg veldig å følge Heidi, og det ga meg masse energi, sier Laukli til NRK.

Tidligere denne sesongen hadde Laukli åttendeplass som best individuelt.