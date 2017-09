Den nybakte håndball-mammaen skulle egentlig gjort comeback på banen allerede i serieåpningen for to uker siden, men har måttet utsette det to ganger.

Ifølge treneren er årsaken at hun fortsatt ikke har fått trent opp kjernemuskulaturen etter fødselen som var så sent som 30. juni.

– Hun kunne sikkert gått ut på banen og gjort en veldig god innsats, men det er fortsatt en risiko i og med at hun ikke er fullt restituert etter en slik påkjenning det er å føde, sier Storhamar-trener Arne Senstad til NRK.

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte saken.

– Vi ble litt smånervøse

Løke er kjent for å gi alt på banen, noe treneren bekrefter at fortsatt er tilfelle.

– Hun holder ikke igjen i det hele tatt, selv om vi på forhånd har snakket om at hun skal ta det litt forsiktig. Vi rundt ble litt smånervøse første gangen, for når hun går ut på banen smeller det.

Storhamar spiller onsdag kveld mot Glassverket, også dette en kamp Løke hadde håpet å rekke. Ifølge treneren håper de håndballstjernen nå i stedet rekker hjemmekampen mot Stabæk 24. september.

– Men er vi ikke hundre prosent sikre på at det går bra, gjør vi ingenting. Det er dumt å stresse mer enn nødvendig, sier Senstad.

Avgjørelsen om å utsette comebacket skal ha vært en felles avgjørelse.

– Heldigvis snakker vi godt sammen, Heidi og jeg, og vi er enige om dette, selv om hun ønsker å spille kamper så fort som mulig.

Tror på landslagsspill

Løke har i en årrekke også vært en av Norges største landslagsprofiler, og 34-åringen har sagt at hun fortsatt vil spille for Norge. VM starter i desember og Storhamar-treneren tror Løke kan gå rett inn på laget når hun er tilbake for fullt.

– Thorir (Hergeirsson, landslagstrener) har sagt at det kommer tidlig, men jeg har sagt at den dagen hun er klar til å gå ut på banen er hun også klar til å gå inn å spille på landslaget, sier Storhamar-treneren.

Storhamar vant serieåpningen mot Sola og jakter onsdag sine andre seier.