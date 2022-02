Heiberg ut mot forrige regjering: – Skjønner ingenting av at folk holder kjeft

– Kina har kanskje utviklet seg i ugunstig retning etter at dette skjedde sett med norske øyne. Det jeg ikke forstår er at ingen tør å stå frem og si at dette støttet vi. Jeg skjønner ingenting av at folk holder kjeft eller sier at dette skulle vi ikke gjort. På det tidspunktet var alle enige, sier Gerhard Heiberg.

Han er blitt fremhevet som hjernen bak den norsk-kinesiske idrettsavtalen som ble signert i 2017. En avtale den tidligere regjeringen hevder var initiert av idretten, men som tidligere idrettspresident Tom Tvedt hevder var presset på idrettsforbundet for å oppnå egen politisk vinning.

Nå er den tidligere IOC-toppen oppgitt. Oppgitt over at Erna Solberg og den forrige regjeringen ikke kommer på banen og snakker om idrettsavtalen mellom Norge og Kina. Oppgitt over debatten om at idretten ble brukt som en brikke i et politisk spill. Oppgitt over at ingen lenger støtter det «alle» støttet tilbake i 2017.

Hevder forrige regjering mangler ryggrad

Debatten om idrettsavtalen har pågått siden NRK publiserte Brennpunkt-dokumentaren «Alt for Kina» i januar. Siden da har den tidligere regjeringen fått en lang rekke intervjuforespørsler fra NRK, man har ikke ønsket å stille til intervju om kritikken de har fått. Isteden har de svart skriftlig på noen få spørsmål.

Det syns Gerhard Heiberg er spesielt. På spørsmål om han er skuffet over forrige regjering, svarer han følgende:

– For å si det pent, det driter jeg i. Jeg har levd så lenge og opplevd så mye av folk som ikke har ryggrad til å si at de støttet dette... Men jeg er forundret over det, sier Heiberg.

ÆRESMEDLEM: Heiberg er æresmedlem både av IOC og Norges idrettsforbund. Her er han på åpningen av Norsk Idretts Æresgalleri på Det Norske Veritas i Bærum i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Debatten har handlet om i hvilken grad idretten ble brukt som en politisk brikke da regjeringen skrev under på en avtale om å hjelpe Kina med å bli gode på ski. Heiberg mener folk må stå opp for sine meninger om avtalen, men er uenig i at idretten ble brukt i et politisk spill.

For som han gjentar flere ganger i intervjuet:

– Er det noe idretten er opptatt av, er det at idrettens formål er å bidra til å bygge en bedre verden gjennom idrett.

Uenig med tidligere regjering

Heiberg satt i idrettsstyret som IOC-medlem i 2017. Han var ikke formelt valgt av norsk idrett, men satt der fordi alle IOC-medlemmer skal sitte i styret i sine nasjonale olympiske komiteer, slik idrettsforbundet er i Norge.

Den forrige regjeringen har hevdet at idrettsavtalen ble initiert av idretten selv.

– Vi hadde aldri noen behandling av en sånn sak i vår regjering i det hele tatt. Dette er jo at kineserne har betalt for tjenester og støtte, men det var en fin bit av en åpning når den kom. Men det er viktig å understreke at dette ble initiert av Gerhard Heiberg som var medlem av idrettsstyret, sa tidligere statsminister Erna Solberg til NRK i januar.

Den oppfatningen deler ikke Heiberg selv.

For etter at Norge i 2016 skrev under på en felleserklæring med Kina, ble Heiberg kontaktet av den kinesiske idrettsministeren. Kina ønsket et samarbeid frem mot OL i Beijing i 2022.

– Jeg var ikke helt forberedt på hva han ville prate om, men dette var hans initiativ. Han spurte da om jeg trodde det var mulig med en slik avtale, at vi kan hjelpe Kina med utøvere frem til OL, sier Heiberg.

Ifølge Heiberg formidlet han kontakten med den norske ambassadøren i Kina. Ambassadøren tok kontakten videre og samarbeidet tett med kinesiske og norske myndigheter for å få idrettsavtalen på plass.

– Den som kom til norske myndigheter med forslag om et slikt samarbeid, var Gerhard Heiberg og idretten selv. Det er det vi har formidlet om hvordan initiativet ble tatt, skriver tidligere kulturminister, Linda Hofstad Helleland, i en e-post til NRK. Les hele hennes svar nederst i saken.

DISKUTERT: Ifølge Heiberg (t.h.) diskuterte idrettspresident Tom Tvedt (i midten) idrettsavtalen med blant annet Kristin Kloster Aasen (t.v.) før avtalen ble inngått. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Deretter tok Heiberg kontakt med idrettspresident Tom Tvedt. Heiberg hevder alle parter var fornøyde med avtalen på det tidspunktet, også idrettspresidenten.

– En del har fått en annen oppfatning senere, men på det tidspunktet var alle veldig positive. Det er litt leit at man ikke vedstår seg det, mener Heiberg.

Da idrettsstyret behandlet avtalen i mai 2017 var de positive til selve avtalen, men la til grunn at spillemidler ikke skulle brukes på å følge den opp. Tvedt har nylig sagt at han angret på at han støttet avtalen.

– Sett i ettertid så burde jeg satt foten ned og sagt at idretten ønsker ikke gå videre i den avtalen, sa Tvedt.

DÅRLIG FORHOLD: Tidligere kulturminister, Linda Hofstad Helleland, og tidligere idrettspresident, Tom Tvedt, hadde et dårlig forhold over lang tid. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hastet med en avtale

Da kontakten mellom norske myndigheter og Kina var opprettet, hastet det for Norge. Erna Solberg skulle til Kina noen måneder senere. Dokumenter NRK har fått innsyn i, viser at det ble jobbet hardt for å få avtalen klar før den daværende statsministerens reise til Kina.

En måned før Solberg skal reise til Beijing går denne oppsummeringen fra ambassaden og Utenriksdepartementet til Kulturdepartementet:

«Forutsatt at Gerhard Heibergs lesning av møtet med kinesisk side tidligere i uken er riktig, virker dette som et lovende utgangspunkt for en konkretisering av samarbeid innen vinteridrett, som gjennom en MoU kan forankres på høyeste nivå».

– Jeg ble kontaktet av myndighetene da jeg kom hjem til Norge. De ville vite konkret hva vi hadde sakket om. Da hastet det i og med at Erna skulle til Kina. Jeg fikk fortalt hva som hadde skjedd og hva jeg hadde sagt til Kina, forklarer Heiberg.

– Den viktigste avtalen

I Norges idrettsforbunds lover står det at de skal være uavhengige og partipolitisk nøytrale. Styret i NIF behandlet ikke avtalen før etter at den var signert på myndighetsnivå i 2017. Derfor har flere hevdet at idretten ble brukt som en brikke i et politisk spill.

At avtalen var viktig for å normalisere forholdet mellom Norge og Kina, er ikke Heiberg i tvil om.

– Jeg tror den hadde en stor betydning, sier Heiberg.

Han får støtte fra kinesisk side. Dagen avtalen ble underskrevet ble det totalt skrevet seks forskjellige avtaler mellom Norge og Kina. Idrettsavtalen var den eneste nye avtalen, de andre avtalene var videreføringer eller fornyinger av tidligere avtaler.

Den kinesiske ambassadøren til Norge, Yi Xianliang, har fulgt opp de kinesiske utøverne i Norge. I et eksklusivt intervju gjort med NRK om idrettsavtalen og betydningen den hadde for Kina, sier han:

– Den var den viktigste avtalen, sier Xianliang og fortsetter:

– President Xi Jinpings plan er å få 300 millioner kinesere på ski. Norge er nummer en i verden på ski. Derfor var det viktig å lære av dere. Dette ble derfor en av de viktigste områdene for at vennskapet kunne utvikle seg mellom Norge og Kina.

KULTURMINISTER: Linda Hofstad Helleland var kulturminister da avtalen mellom Norge og Kina ble inngått. Foto: Terje Bendiksby

Den tidigere kulturministeren svarer blant annet følgende:

– Idrettsavtalen mellom Norge og Kina ble inngått i 2017, mens normaliseringsavtalen mellom Norge og Kina ble inngått i 2016. Det faller derfor på sin egen urimelighet å hevde at idrettsavtalen skal ha vært avgjørende for at forholdet mellom våre to land ble normalisert, sier Helleland.

Heiberg mener likevel ikke at idretten ble brukt i et politisk spill, nettopp fordi idrettspresidenten i utgangspunktet var positiv. Han ville gjort det samme igjen.

– Alle var enige i at dette var en stor og god nyhet. Det var ikke en eneste stemme som sa at vi måtte vente eller at det ikke passet. Det var ingen som sa det. Det var stor jubel overalt hvor jeg la frem dette. Jeg oppfattet ikke at dette ble brukt i et politisk spill. Dette var i norsk idretts interesse, internasjonal idretts interesse, IOCs interesse, mener Heiberg.

Slik svarer Høyre på Heibergs påstander

Hverken Linda Hofstad Helleland eller Erna Solberg ønsker å stille til intervju i denne saken. I en e-post til NRK, svarer Helleland dette (svaret er gjengitt i sin helhet).

– Den som kom til norske myndigheter med forslag om et slikt samarbeid, var Gerhard Heiberg og idretten selv. Det er det vi har formidlet om hvordan initiativet ble tatt. Men jeg har ingen grunn til å betvile Heibergs beskrivelse av at den som først satt han på ideen var den kinesiske idrettsministeren.

– Fra Solberg-regjeringens side var vi glade for avtalen. Norge har opp gjennom årene inngått bilaterale idrettsavtaler med en rekke land. I et ferskt brev til Stortingets kontrollkomité skriver Arbeiderpartiets kulturminister Anette Trettebergstuen følgende: «Norge har de siste par tiårene inngått bilaterale idrettsavtaler med flere land, bl.a. Cuba (1997, 2002), Danmark (2002), Frankrike (2001), Kina (2003, 2006, 2007) og Russland (2002), i tillegg til den nåværende avtalen med Kina. På samme måte som for den nåværende avtalen med Kina har disse avtalene formelt blitt inngått på myndighetsnivå, mens det har vært opp til idretten å fylle avtalene med innhold». Derfor bekrefter vi gjerne at vi støttet avtalen. Vi oppfattet at også idretten støtten avtalen da den ble inngått. Daværende idrettspresident Tom Tvedt skrev 16. mai 2017 til Kulturdepartementet: «Norges idrettsforbund finner det gledelig at en slik avtale er inngått mellom kinesiske og norske myndigheter på idrettsfeltet. Det ligger store positive muligheter for både kinesisk og norsk idrett ved en strategisk og optimal operasjonalisering av avtalen». Idretten var altså på ingen måte brikke i noe politisk spill.

– Idrettsavtalen mellom Norge og Kina ble inngått i 2017, mens normaliseringsavtalen mellom Norge og Kina ble inngått i 2016. Det faller derfor på sin egen urimelighet å hevde at idrettsavtalen skal ha vært avgjørende for at forholdet mellom våre to land ble normalisert. Da normaliseringsavtalen ble inngått var det av hensyn til å kunne gjenoppta frihandelsforhandlingene, fjerne hindringer norske eksportbedrifter møtte i Kina og mulighet til å ta opp igjen den politiske dialogen om en lang rekke spørsmål, som klimaendringer og fattigdomsbekjempelse.