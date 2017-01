Heiberg sa nei til Putin

Til høsten gir Gerhard Heiberg seg som IOC-medlem på grunn av svak helse. Heiberg er åpen om at han har kreft og dette var også grunnen til at han ikke orket å ta på seg oppgaven fra den russiske presidenten Vladimir Putin. Her er han under et idrettsstyret på Olympiatoppen mandag.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix