Heiberg reagerer på FIS-presidentens Hitler-kommentar: – Forferdelig

– Det er en forferdelig sammenligning. Jeg kjenner Gian Franco veldig godt, og ble overrasket over at han kunne si noe sånt. Jeg er forferdet, sier Gerhard Heiberg til NRK.

Det norske IOC-medlemmet reagerer på uttalelsen som presidenten i det internasjonale skiforbundet (FIS), Gian Franco Kasper, kom med torsdag.

Sveitseren – som også er IOC-medlem – sammenlignet det å utestenge Russland fra vinter-OL med Holocaust.

– Det blir som Hitler gjorde det. Alle jøder skulle drepes, uavhengig av om de gjorde det eller ikke, sa Kasper, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Tankeløshet

Kasper var raskt ute med å beklage sitatet. Heiberg reagerer likevel sterkt på at en såpass profilert idrettsleder kan si noe sånt i utgangspunktet.

MÅTTE BEKLAGE: FIS-president Gian Franco Kasper måtte legge seg flat etter Hitler-kommentaren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Dette vil jeg kalle tankeløshet. Jeg er veldig glad for at han har beklaget seg. Hvis ikke hadde jeg blitt både skuffet og forbannet, sier han.

– Det er lov å gjøre feil, men dette skulle aldri vært sagt, påpeker Heiberg.

Også presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Anders Besseberg, mener Kasper gikk langt over streken.

– Det var en veldig dårlig sammenligning. Men jeg kjenner han så godt, at jeg tror nok ikke han mente det på den måten, sier Besseberg til NRK.

– Jeg tror heller han mente å få frem noe som også jeg er enig i: At vi må beskytte de reine utøverne, og at det er galt å straffe uskyldige utøvere. Det er vel alle enige i.

– Dette var en strafferunde

Besseberg mener uttalelsen må settes på kontoen for tabber.

– Dette var en skivebom. For å si det på skiskytingspråket: Dette var en strafferunde. Det hender at det glepper av gårde et bomskudd for en god skiskytter også. Da får man en strafferunde som man gjerne skulle vært foruten.

MENER HAN BOMMET: IBU-president Anders Besseberg mener Gian Franco Kasper pådro seg en skivebom. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Gian Franco er en reflektert herremann, så dette var noe som glapp ut i mangel av en bedre sammenligning. Det er tragisk, sier Besseberg.

Idrettspresident Tom Tvedt ønsket på sin side å bruke lite tid og energi på Kaspers uttalelse.

– Sånne kommentarer synes jeg ikke fortjener noe annet svar enn at jeg ikke har noen kommentar til en så dårlig påstand. Det er ikke akseptabelt, sier han til NRK.

Kasper har tidligere gjort seg bemerket i Therese Johaug-saken.

Han sådde blant annet tvil om skistjernens forklaring om bruk av leppesalve før den positive dopingtesten, noe som fikk advokat Christian B. Hjort til å hevde forhåndsdømming.

Russland står i fare for å bli utestengt fra vinter-OL i Pyeongchang etter at McLaren-rapporten avslørte at over 1000 russiske idrettsutøvere var en del av Russlands dopingprogram fra 2011 til etter Sotsji-OL i 2014.