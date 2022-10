Hegerbergs skade framleis uklar

Skaden som Ada Hegerberg pådrog seg under landskampen mot Belgia 2. september, pregar spissen framleis. No skriv klubben at Hegerberg vil vere utilgjengeleg for spel i fleire veker.

– Ho har starta ein spesifikk og tilpassa opptreningsperiode, men vil framleis vere utilgjengeleg i fleire veker, skriv Olympique Lyonnais i pressemeldinga.

Vidare skriv klubben at dei vil sikre at Ballon d'Or-vinnaren får den beste medisinske oppfølginga som er, slik at ho rekk tilbake til det hektiske kampprogrammet denne sesongen.