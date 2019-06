Hegerbergs klubbvenninner sørget for fransk festkveld

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Le Sommer satte inn det første målet i årets VM, mens to hodestøt fra midtstopper Renard sørget for at Frankrike langt på vei hadde avgjort åpningskampen mot Sør-Korea før pause på et fullsatt Parc des Princes.

Fem minutter før slutt skrudde Henry inn Frankrikes fjerde for kvelden.

De tre franske stjernene er godt vant med å vinne fotballkamper. Til daglig er alle tre lagvenninner med Ada Hegerberg i Lyon, som har vunnet mesterligaen de siste fire årene.

Fikk bruk for videodømming

De 45 261 tilskuerne på tribunen i Paris fikk se Le Sommer gi vertene ledelsen før ti minutter var spilt.

Amandine Henry vant ballen inne på Sør-Koreas halvdel, spilte vegg med Kadidiatou Diani, før hun stormet mot dødlinjen. Der la hun ballen ut i feltet til Le Sommer, som satte den kontrollert i mål via tverrliggeren.

Hjemmelaget trodde de hadde lagt på til 2-0 da Griedge Mbock Bathy scoret på volley etter en innøvd cornervariant, men scoringen ble annullert etter bruk av videodømming – som aldri før har vært brukt i et fotball-VM for kvinner.

VMs høyeste på hodet

Vertsnasjonen kunne imidlertid juble for sitt andre mål ti minutter senere.

Da steg Wendie Renard, som med sine 187 centimeter på strømpelesten er mesterskapets høyeste spiller, til værs og stanget ballen kontant ned i hjørnet.

GIKK FORAN: Midtstopper Wendie Renard scoret to mål i åpningskampen i VM. Foto: Francois Mori / AP

Midtstopperen gjentok prosessen to minutter på overtid i første omgang.

28-åringen satte pannebrasken til og sendte ballen ned i samme hjørne.

– Hun skremte vettet av sørkoreanerne i dag, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Etter at Henry satte inn Frankrikes fjerde for kvelden fem minutter før slutt i andre omgang, kunne det franske hjemmepublikummet gå hjem med smil om munnen.

Publikumsmessig jubelvår

At Parc des Princes, som til daglig er Paris Saint-Germains hjemmebane, var fullsatt under VM-åpningen, understreker igjen hvilken publikumsmessig jubelvår kvinnefotballen har opplevd.

I januar troppet 48 121 tilskuere opp da Athletic Bilbaos kvinnelag møtte Atlético Madrid i cupen.

17. mars ble det satt publikumsrekord i klubbsammenheng da 60 739 tilskuere så ligakampen mellom Atlético Madrid og Barcelona.

REKORDKAMP: Barcelona vant 2-0 over Atlético Madrid i den mest sette klubbkampen i kvinnefotballens historie. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Samme måned fikk Juventus-damene for første gang spille på samme arena som Torino-klubbens herrer spiller på til vanlig. Da ble danske Sofie Junge Pedersen matchvinner foran 39 027 tilskuere.

Også i mesterligaen har det blitt satt publikumsrekord denne våren. Da Ada Hegerbergs Lyon og Caroline Graham Hansens Wolfsburg møttes i kvartfinalen, satt 17 840 tilskuere på tribunen på Lyons hjemmebane.

VM-arrangørene sier at det er solgt 950 000 billetter til VM i Frankrike. 20 av 52 kamper er utsolgt i skrivende stund.

Norge VM-åpner mot Nigeria i Reims på lørdag.