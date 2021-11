Hegerbergs første mål på 707 dager

Smell for Portugal og Ronaldo

Cristiano Ronaldo og Portugal må ut i playoff etter å ha tapt gruppefinalen mot Serbia.

Aleksander Mitrovic ble den store helten på overtid da han dunket inn vinnermålet for serberne. Kampen ender 2-1 etter at Renato Sanches førte portugiserne i ledelsen etter to minutter. Seieren gjør at Serbia er klare for VM.