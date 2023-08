Landslagstrenar Hege Riise har svart avvisande på om Hegerberg er sikra plass på laget, veka etter spissen gjekk av banen med skade før kampen mot Sveits.

Det står i kontrast til forventningane då Hegerberg annonserte comebacket sitt på landslaget i mars i fjor.

Då var det gått nesten fem år sidan ho slutta på landslaget, etter tre strake tap i EM 2017.

Hegerberg har vore Noregs største internasjonale stjerne og vinnar av den prestisjetunge Gullballen.

Laurdag morgon startar ho åttedelsfinala mot Japan på benken. Hat trick-heltinna frå førre kamp, Sophie Román Haug, får fornya tillit på topp for Noreg.

INSTRUKSAR: Hegerberg og spissrival Sophie Román Haug får instruksjonar av trenar Hege Riise. Foto: Lise Åserud / NTB

Hegerberg sin karriere har vore prega av lange skadeavbrekk dei siste åra. Men ho har likevel komme tilbake og pøst inn mål for Lyon.

Då ho kom tilbake på banen denne våren, etter meir enn 200 dagar på sidelinja, tok det berre eitt minutt før ho teikna seg på skåringslista igjen for klubblaget sitt.

Men comebacket på landslaget har vorte ei anna historie.

– Burde skåra meir

– Eg tenkjer absolutt at Ada burde ha skåra meir mål enn det ho har gjort. Ho burde ha ein større prosentdel av dei måla vi skårar ut frå dei ferdigheita ho har, seier NRK sin fotballekspert Carl-Erik Torp.

I den første kampen etter nesten fem år borte, mot Kosovo, klinka ho til med tre skåringar. Men sidan har skåringane nesten stoppa opp på landslaget.

Det har skjedd samtidig som ho har halde oppe eit godt målsnitt for klubblaget Lyon, trass i eit nytt langt skadeavbrekk det siste året.

Og sidan Ada Hegerberg gjorde comeback på landslaget 7. april 2022 er tala klare:

Ho har skåra ni mål på 17 kampar for Lyon i alle turneringar.

Denne våren skåra ho fire mål for Lyon på fem ligakampar etter det langvarige skadeavbrekket sitt.

For landslaget har ho skåra fem mål på 11 kampar. Tre mål kom i første kamp.

På hennar siste ti landskampar har ho skåra to mål.

I desse ti kampane, med Hegerberg på banen, har Noreg skåra til saman 16 mål.

– Eg går ut frå at viss du spør henne sjølv, så vil ho vere skuffa. Ho har ting å jobbe med og må tilpasse spelet sitt til landslaget, seier Torp.

NEDTUR: Hegerberg sitt landslagscomeback har ikkje berre vore ein dans på roser. Foto: Lise Åserud / NTB

Målsnittet stupte

Eksperten peikar mellom anna på éin ting han meiner ho burde tilpasse meir.

– Ho må ta ein større del av det oppbyggjande spelet på landslaget, enn det ho gjer på klubblaget. Ho må droppe meir ned for å vere med i spelet i større grad enn ho kan gjere i Lyon, der ho kan liggje meir og kvile seg, og vere der ballen er til slutt.

EKSPERT: Torp meiner at landslaget ikkje får utnytta Hegerberg sine ferdigheiter godt nok. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

I meisterskap har historia vorte endå tyngre. Der skåra ho sist for Noreg under VM i 2015. Sidan har ho spelt sju kampar i EM 2017, EM 2022 og VM 2023. Seks av desse sju kampane har enda med tap og altså utan Hegerberg-skåring.

– Eg legg mykje press på meg sjølv for å prestere for Noreg. Det er veldig viktig for meg personleg. Alt eg vil, er å lykkast med dette laget, og eg førebur meg på å vere best mogleg for å tene laget, sa Hegerberg på ein pressekonferanse førre veke på spørsmål frå nyheitsbyrået AP om ho kjende press fordi det var åtte år sidan ho skåra i ein meisterskap.

Men det lugga òg før landslagsbrotet. Det året då ho til slutt braut med landslaget, etter tre strake tap og null mål i EM 2017, sleit Hegerberg med å skåre mål for Noreg.

På 12 landskampar i 2017 vart det berre tre skåringar. Det vil seie at ho skåra i snitt 0,25 mål per kamp.

KLINT TIL: Hegerberg har vore meir venn med ball på klubblaget Lyon, enn på landslaget. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Dette var i ein periode der ho til samanlikning over to sesongar skåra i snitt meir enn eit mål per kamp i den franske ligaen for Lyon.

Dei to tidlegare åra i 2015 og 2016 hadde ho likevel pøst inn 23 mål på 29 landskampar (0,8 mål per kamp)

Sidan har ho i løpet av totalt 23 landskampar fram til i dag skåra 8 mål (0,35 mål per kamp)

Det har vore tøffe år for Hegerberg etter at ho i januar 2020 fekk ein alvorleg korsbandskade som heldt henne ute i lang tid. Det heldt henne på sidelinja i nesten to år.

Sist sesong vart òg prega av trøbbel då ho vart skadd i landskampen mot Belgia. 2. september. Ho rakk likevel både sesonginnspurten til Lyon og VM for Noreg.

– Ein kan spekulere i at ein mistar noko etter skaden. Ho er endå meir avhengig no av å bli sett opp. Ho er kanskje ikkje like flink til å komme seg til dei moglegheitene sjølv, altså med enkeltprestasjonar. Det har ikkje vore den største styrken hennar før heller, men eg ser for meg at det er ei utfordring, trur Torp.