Lyon-spilleren var ikke bare fornøyd med Norges innsats etter 1–1 mot Frankrike i generalprøven før EM.

– Det positive i denne kampen er lagmoralen, og det å komme tilbake etter 1–0. Og så er det en del fotballfaglig som vi trenger å dra opp, og det skal vi ta internt, sier Hegerberg til NRK.

– Jeg synes at vi har slitt når fløyta går i 2. omgang, at vi blir stående og sove, det gjorde vi mot USA, også, sier hun til NRK.

Lyon-profilen Hegerberg mener slike feil fort blir skjebnesvangre i et mesterskap.

– Det kan vi ikke koste på oss i mesterskapet. Det handler om slike detaljer. Vi skal ta med oss en uavgjort her, men vi skal ta hverandre i nakken og bli sylskarpe til søndag.

Utlignet like før slutt

Det gikk mot tap for de norske fotballjentene i privatlandskampen tirsdag etter en litt varierende prestasjon av det norske laget.

Norge hevet seg imidlertid mot slutten av kampen. Mjelde utlignet til 1–1 seks minutter før slutt.

– Det var veldig viktig at vi scoret og at vi fikk med oss et uavgjortresultat. Ikke minst for gutsen videre. Å dra med oss et uavgjortresultat videre er en mye bedre følelse.

Målscorer Maren Mjelde kaller kampen mot Frankrike for en «a-ha-opplevelse for de norske jentene».

– Vi fikk en aha-opplevelse, og den var det sikkert godt for oss å kjenne på. Jeg tror vi hadde veldig godt av å møte kanskje Europas beste lag akkurat nå, sier hun til NRK.

Maren Mjelde utlignet for Norge like før slutt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Fikk gode svar

Landslagssjef Martin Sjögren var likevel fornøyd etter tirsdagens resultat.

– Absolutt. Vi møter et lag som er ranket som nummer tre i verden. Så vi skal gå herfra med hodet hevet, og så skal vi skru til enda ett hakk under EM, sier Sjögren, som gjennomførte flere bytter under kampen.

– Jeg synes vi har mange spillere som holder et godt og internasjonalt nivå. Så jeg synes at vi har fått mange og gode svar, sier han.

Norge EM-åpner mot vertsnasjonen Nederland 16. juli. Kampen vises på NRK.