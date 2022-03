Hegerberg viste form før landslagscomebacket - scoret da Lyon sikret semifinale

Grüner og Manglerud Star sikret fornyet eliteseriekontrakt

Både Grüner og Manglerud Star får beholde plassene sine i eliteserien i ishockey etter at forlenging måtte til for å skille de to lagene i siste kamp i kvalifiseringsgruppen torsdag kveld.

Manglerud avgjorde kampen i forlengingen og begge lagene endte med tolv poeng på seks kamper.

Narvik slo Comet 3-1, men endte likevel poenget bak de to oslolagene. Dermed blir det ingen retur til eliteserien for nordlendingene.