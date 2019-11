Hegerberg tilbake i målform

Kristoffersens største styrke ble en svakhet: – Det har vært det mest skuffende

LEVI (NRK): I jakten på å bli verdens beste slalåmkjører strakk Henrik Kristoffersen strikken så langt at den røk. Da innså 25-åringen at han gikk i feil retning, og måtte tilbake for å starte på nytt.