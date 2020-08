Ny nordmann klar for Tour de France

Amund Grøndahl Jansen blir hentet inn som erstatter for Steven Kruijswijk i TdF-troppen til Jumbo-Visma, det skriver laget på Twitter.



Den klatresterke nederlenderen som ble nummer tre i fjorårets utgave av etapperittet, veltet i Critérium Daphiné og har pådratt seg et brudd i skulderen.



Til TV 2 forteller Jansen at han er tiltenkt en hjelperytterrolle på flatene for å beskytte kapteinen Primoz Roglic.