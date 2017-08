Hegerberg stupte på UEFA-kåring: – Brålanding

I FJOR: Hegerberg høstet mye heder og ære da hun i fjor vant UEFA-kåringen. Cristiano Ronaldo ble vinner blant herrene. Foto: Claude Paris / Ap

Superspissen scoret 27 mål på 33 kamper, løftet tre troféer og ble delt toppscorer på klubblaget som vant alt. Likevel er hun ikke på listen over de som kan bli kåret til «årets kvinnelige fotballspiller i Europa» for sesongen 2016/17. I fjor gikk til sammenligning den norske profilen helt til topps.

– Ada har hatt en ok sesong. Hun har scoret mye for Lyon, men EM var langt under pari, og hun var ikke toneangivende i viktige mesterligakamper. Alt i alt kan man derfor ikke si at sesongen har vært god, mener NRKs fotballekspert Lise Klaveness.

UEFA offentliggjorde tirsdag at enten Pernille Harder, Lieke Martens eller Dzsenifer Marozsán får den prestisjetunge prisen 24. august. Sistnevnte er lagvenninne med Hegerberg, som ikke nådde topp ti.

– Jeg tror Ada kommer tilbake som en verdensspiller. Hun har bra temperament og konstruktivt fokus. Denne sesongen ble en brålanding, særlig med tanke på landslaget, men jeg tror hun vil kunne heve seg, fortsetter Klaveness.

Resten av topp ti: Ekspandér faktaboks 4: Vivianne Miedema (Nederland, Bayern München og Arsenal)

5: Eugénie Le Sommer (Frankrike, Lyon)

6: Wendie Renard (Frankrike, Lyon)

7: Jackie Groenen (Nederland, FFC Frankfurt)

8: Lucy Bronze (England, Manchester City)

9: Jodie Taylor (England, Arsenal)

10: Shanice van de Sanden (Nederland, Liverpool)

– Må ha gjort seg bemerket

Juryen består av trenerne som hadde sine landslag i årets EM, i tillegg til 20 fotballjournalister. Spillernes prestasjoner for både klubb- og landslag er vurdert.

Norge gjorde det som kjent rekorddårlig under sommerens mesterskap. Harder, Martens og Marozsán kommer fra henholdsvis Danmark, Nederland og Tyskland - nasjoner som gjorde det betydelig bedre i EM.

– Skal man nå opp i en sånn kåring, så må man ha gjort seg bemerket selv om laget gjorde det dårlig. Det gjorde ikke Ada, sier Klaveness.

Fotballeksperten understreker at Hegerberg vant kåringen i fjor, til tross for at Norge ikke var kvalifisert til OL. Det forklarer hun med at de 54 målene Lyon-spissen satte for klubblaget, veide tilstrekkelig opp for manglende resultater i landslagsdrakt.

– Ada er en målscorer. Det var på det grunnlaget hun ble kåret til Europas beste. Når hun ikke scorer like mye mål, så er hun ikke det, mener NRKs ekspert.

Les også: På denne listen er Hegerberg nummer 44

Utelatt fra all stars-tropp

Tidligere i sommer ble Hegerberg også utelatt da UEFA kåret «årets mesterligatropp». Åtte Lyon-spillere fikk plass der, men ikke den norske spissen. Det skal sies at hun overraskende ble vraket til den tøffe kvartfinalen borte mot Wolfsburg, og at hun ikke maktet å prege finalen, da hun slet med sykdom natten i forveien.

– Det at hun ikke har nådd opp her, er betydelig mer overraskende. Da må de ha vektlagt finalen voldsomt, er Klaveness' reaksjon.

NRK har uten hell forsøkt å komme i kontakt med Hegerberg. Heller ikke landslagssjef Martin Sjögren, som satt i juryen, har besvart NRKs henvendelser.