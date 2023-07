Hegerberg står over mediemøte: – Må være knallharde

Ada Hegerberg stilte ikke på det norske mediemøte i fotball-VM i New Zealand natt til torsdag. Beskjeden kom en halvtime før den planlagte seansen skulle starte.

– Ada Hegerberg og det medisinske teamet melder at de må være knallharde på prioriteringene fram mot søndag. Hegerberg får derfor perm fra mediemøtet for å prioritere rehab, opplyste medieansvarlig Halvor Lea.

Like før kampstart mot Sveits måtte Hegerberg kaste inn håndkleet etter at hun fikk en kjenning i lysken på den siste spurten under oppvarmingen.

Dagen etter kampen ble det meldt fra det medisinske teamet at de skulle legge opp et opplegg for å optimalisere at stjernespissen spiller mot Filippinene på søndag.